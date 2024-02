Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định lấy ngày 21-2 hàng năm là Ngày Truyền thống lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống của lực lượng này (21-2-1962 - 21-2-2024).

Sáng ngày 21-2, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an lấy ngày 21-2 hàng năm là Ngày Truyền thống lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định công nhận Ngày Truyền thống đến lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Dịp này, để tuyên dương công trạng và tri ân các cán bộ công an chi viện, Đảng ủy Công an Trung ương đã tặng bức trướng “Kiên trung, Bất khuất, Mưu trí, Dũng cảm", tặng hoa, tặng quà lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Bộ Công an đã tặng bằng khen 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc. Bộ LĐTB-XH cũng tặng hoa, tặng quà lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ sự tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ nói chung, các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những công lao, đóng góp và sự hy sinh to lớn của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta.

Lực lượng công an nhân dân luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ công an đã anh dũng hy sinh; tri ân sâu sắc đối với các đồng chí cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh một phần xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn tin tưởng và mong muốn, các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, tiếp tục theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết với lực lượng công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết của Trung ương, với tinh thần “Tất cả vì tiền tuyến lớn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, từ năm 1955, Đảng đoàn, Bộ Công an đã thành lập tổ cán bộ miền Nam và kịp thời lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện và chi viện hàng ngàn cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cùng nhiều tài liệu, phương tiện, thiết bị, vũ khí để tăng cường cho chiến trường miền Nam (trong giai đoạn từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975, Bộ Công an đã chi viện 11.294 cán bộ công an ưu tú cho chiến trường miền Nam). Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ, ngày 1-9-2020, lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngày 19-9-2023 vừa qua, Bộ Công an cũng đã quyết định lấy ngày 21-2 hàng năm là Ngày Truyền thống của lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

