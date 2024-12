Ngày 24-1, khai mạc Hội hoa xuân Tao Đàn lần thứ 45

Với chủ đề non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa, Hội hoa xuân Tao Đàn lần thứ 45 được diễn ra từ ngày 24-1-2025 đến ngày 2-2-2025, tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM. Chương trình do UBND TPHCM tổ chức, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM, Sở Xây dựng thực hiện.

Theo Ban tổ chức, Hội hoa xuân Tao Đàn sẽ tập trung các hoạt động như tổ chức trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa kiểng với quy mô trưng bày dự kiến trên 2.620 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn: hoa mai; bon sai; tiểu cảnh-non bộ; hoa lan; hoa sứ; cá cảnh - hồ thủy sinh… Ngoài ra, Hội hoa xuân Tao Đàn còn tổ chức thi chim hót trong ba ngày từ 25 đến 27-1. Bên cạnh đó, ngày hội cũng tổ chức các hoạt động Tết cổ truyền, bao gồm các hoạt động biểu diễn lân sư rồng; võ thuật cổ truyền; các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian; các trò chơi dân gian; biểu diễn thư pháp tiếng Việt.

Hội hoa xuân Tết năm 2024

Trong khi đó, Chợ hoa tết Ất Tỵ sẽ được tổ chức với quy mô rộng rãi. Cụ thể, tại Công viên 23-9, quận 1; Công viên Gia Định, quận Phú Nhuận; Công viên Lê Văn Tám, quận 1. Chợ hoa tết tại ba công viên này do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM chủ trì thực hiện.

Một địa điểm tại TP Thủ Đức do UBND TP Thủ Đức thực hiện. Chợ hoa xuân “Trên dưới bến thuyền” do UBND quận 8 và Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện. Chợ hoa tết tại chợ Bình Điền, do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV chủ trì thực hiện. Chợ hoa và đường hoa Phú Mỹ Hưng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chủ trì thực hiện. Các chợ hoa tết được thực hiện từ ngày 22-1-2025 đến 28-1-2025.

Để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra chợ hoa tết, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy chữa cháy. Công khai minh bạch trong công tác bố trí lô chợ hoa tết. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sang nhượng lô hưởng chênh lệch giá làm thất thu ngân sách cho nhà nước cũng như thiệt hại cho người dân…

MINH HẢI