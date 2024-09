Thủ tướng quyết định ngày 6-8 là Ngày An ninh mạng Việt Nam

Quyết định nêu rõ, Ngày An ninh mạng Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về an ninh mạng quốc gia; nâng cao nhận thức của người dân toàn vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân vào hoạt động hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh mạng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-CN, Bộ Quốc phòng, Bộ TT-TT, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hàng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công an và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hàng năm tại bộ, ngành, địa phương.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Hiệp hội Công nghệ thông tin Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam và các hiệp hội khác có liên quan chỉ đạo các tổ chức thành viên trực thuộc tham gia và tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hàng năm.

PHAN THẢO