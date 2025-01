Ngày đầu nghỉ tết, phương tiện xếp hàng dài chờ qua cầu Rạch Miễu

Tại quốc lộ 60 (Tiền Giang), các phương tiện dừng theo hiệu lệnh của CSGT điều tiết qua cầu Rạch Miễu

Ghi nhận từ sáng sớm cùng ngày, hàng trăm xe mô tô, ô tô, xe khách, xe tải, container hướng TPHCM đi miền Tây nối đuôi nhau xếp thành hàng dài nhiều km, di chuyển rất chậm để qua qua cầu Rạch Miễu, hướng ngược lại khá đông phương tiện chở hàng hóa phục vụ tết.

Tại quốc lộ 60 (Bến Tre), các phương tiện dừng theo hiệu lệnh của CSGT điều tiết qua cầu Rạch Miễu

Theo lực lượng điều tiết giao thông, ngày đầu đợt nghỉ tết, lượng phương tiện đổ về miền Tây trên tất cả các tuyến đường tăng đột biến ngay từ sáng sớm. Dự kiến lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng đến sáng mai 26-1. Các đơn vị phải bố trí lực lượng túc trực liên tục tại các ngã ba, ngã tư, cầu hẹp trên quốc lộ 1 và đặc biệt khu vực cầu Rạch Miễu, để điều tiết, hạn chế ùn tắc.

Tại quốc lộ 60 (Bến Tre), các phương tiện dừng theo hiệu lệnh của CSGT điều tiết qua cầu Rạch Miễu

Còn tại ngã 3 An Thái Trung, nút giao quốc lộ 1 - Quốc lộ 30, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) không còn xảy ra ùn ứ phương tiện như trước, do có cầu Mỹ thuận 2 “chia lửa”, giảm tải áp lực cho quốc lộ 1.

Tin liên quan Người dân đổ về quê đón tết, nhiều tuyến đường ở cửa ngõ TPHCM ùn ứ

NGỌC PHÚC