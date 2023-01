Ngày làm việc đầu năm: Công sở sẵn sàng, người dân thưa thớt

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức có mặt tại vị trí làm việc từ sớm, sẵn sàng phục vụ người dân.

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Gò Vấp có công chức trực tại tất cả các quầy tiếp nhận và trả kết quả nhưng khá vắng người dân đến làm TTHC. Ghi nhận trong buổi sáng, có chưa tới 10 người đến làm TTHC, trong đó đa số làm thủ tục chứng thực giấy tờ và nhà đất. Vừa mở cửa bước vào khu vực một cửa, chị Lê Thị Hạnh (ngụ quận Bình Thạnh) không cần bấm số thứ tự mà được mời đến thẳng quầy giao dịch để nộp hồ sơ nhà đất. Chỉ chưa đầy 30 phút, chị đã được nhận kết quả, chị bày tỏ hài lòng với thái độ của cán bộ.

Sáng 27-1, anh Nguyễn Văn Nam (ngụ quận 12) đến trụ sở UBND phường An Phú Đông (quận 12) làm thủ tục chứng thực giấy tờ tùy thân. Chỉ trong vòng 15 phút, anh Nam đã được trả kết quả. Anh cho biết, bình thường phải xếp hàng chờ khá lâu nhưng ngày đầu năm ít người đến làm thủ tục nên mọi việc được thực hiện nhanh chóng. Hơn nữa công chức cũng vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, cho biết, ngày làm việc đầu năm rơi vào thứ sáu nên có khá ít người dân đến làm TTHC. Tuy vậy, UBND quận 12 đã chỉ đạo các phòng ban, UBND các phường đảm bảo đủ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan để phục vụ người dân.

Tương tự, ở một số công sở của huyện Bình Chánh, số người dân đến làm TTHC trong ngày đầu năm khá ít so với ngày thường. Tại UBND xã Phong Phú, không khí tết vẫn còn rộn ràng với những tiểu cảnh mai vàng, vạn thọ ở phía ngoài và tiếng nhạc xuân rộn rã từ hội trường. Tuy nhiên, khu vực tiếp nhận và trả kết quả đều có cán bộ trực nghiêm túc, niềm nở hướng dẫn người dân lấy số thứ tự và làm thủ tục. Ở UBND quận 5, ngày làm việc đầu năm quận tiếp nhận 19 hồ sơ sao y chứng thực, một số hồ sơ trích lục khai sinh, kinh doanh và đất đai. Lãnh đạo quận đã tiến hành kiểm tra công vụ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng ban chuyên môn và UBND các phường và ghi nhận các đơn vị đã thực hiện tốt, đảm bảo giờ giấc làm việc của cán bộ công chức.

Ghi nhận lúc 7 giờ 40 sáng 27-1, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai TP Thủ Đức (thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức, số 56 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi) chỉ có 2 người dân tới nộp hồ sơ giải quyết TTHC. Theo đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức, ngày đầu năm, đơn vị này tiếp nhận lượng hồ sơ không nhiều so với ngày thường. Dù vậy, đơn vị vẫn bố trí đủ cán bộ trực ở 20 quầy tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, tạo khí thế làm việc nghiêm túc và phấn khởi. Cách đó không xa, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại trụ sở UBND TP Thủ Đức cũng thưa thớt người dân đến làm thủ tục, gần 8 giờ sáng mới chỉ có 1 công dân đến liên hệ làm việc.

Chiều 27-1, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã có buổi kiểm tra đột xuất về công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân, doanh nghiệp tại một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 3, huyện Nhà Bè và TP Thủ Đức ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết. Một trong những nội dung mà lãnh đạo Sở TN-MT TPHCM yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh trong năm 2023 là cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thời gian qua cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các chi nhánh tại các quận, huyện và TP Thủ Đức đã được quan tâm nâng cấp nhằm đáp ứng công tác cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư cho các chi nhánh còn lại. Bên cạnh đó yếu tố con người cũng được quan tâm hàng đầu về năng lực, phẩm chất đạo đức để công tác giải quyết hồ sơ nhà đất ngày một tốt hơn.

Đẩy mạnh tinh thần làm việc những ngày đầu năm

Ngày 27-1, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức giao ban triển khai công việc đầu năm.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương do Bộ Công an tổ chức, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay công tác trọng tâm, trọng điểm; tập trung nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa; thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân quay trở lại các thành phố, các khu công nghiệp để làm việc, sinh sống.

Cùng ngày, tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vụ án lớn đã khởi tố và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

ĐỖ TRUNG