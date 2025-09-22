Nghệ An: Phát hiện hàng ngàn chân gà, xúc xích, nem chua thịt không rõ nguồn gốc

Ngày 22-9, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và xử lý số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một kho đông lạnh trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21-9, Công an phường Trường Vinh phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) kiểm tra cơ sở đông lạnh của Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Việt Đức, địa chỉ tại khối Vinh Tân 1 (phường Trường Vinh), do ông Trương Sỹ Đ. (SN 1979, trú phường Thành Vinh) làm chủ.

Số chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa 3.600 chân gà đông lạnh, 500 xúc xích phô mai và 500 nem chua thịt, đều được đóng trong bao tải, túi giấy nhưng không có nhãn mác, không thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số thực phẩm nói trên đã bị lực lượng chức năng tịch thu để xử lý theo quy định. Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ việc.

DUY CƯỜNG