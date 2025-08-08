Pháp luật

An ninh - trật tự

Phát hiện xe khách chở gần một tấn sụn chân gà hôi thối không rõ nguồn gốc

SGGPO

Trong những thùng xốp đóng kín có lượng lớn sụn chân gà đã bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 8-8, tại Km800+500 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, TP Huế, tổ công tác thuộc phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe khách H.Y., biển kiểm soát Lào, chạy hướng Bắc – Nam có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

IMG_20250808_175856.jpg
IMG_20250808_175850.jpg
Xe khách chở gần 1 tấn sụn chân gà hôi thối không rõ nguồn gốc

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu lái xe N.V.K. (sinh năm 1986, trú tại phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) mở khoang xe khách thì phát hiện có 19 thùng xốp đóng kín, ngụy trang qua lớp ni lông.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong những thùng xốp đóng kín có lượng lớn sụn chân gà đã bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

IMG_20250808_175848.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn sụn chân gà hôi thối không rõ nguồn gốc trong xe khách

Qua làm việc, lái xe N.V.K. khai nhận, 19 thùng sụn chân gà được chở từ biên giới Lào đưa về TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc nói trên.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Nguyễn Văn Khoa Sụn Hải Yến Công an TP Huế Hôi thối Hướng Bắc Năm 1986 Xốp Hòa Vang Phong thái

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn