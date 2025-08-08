Phát hiện xe khách chở gần một tấn sụn chân gà hôi thối không rõ nguồn gốc

Trong những thùng xốp đóng kín có lượng lớn sụn chân gà đã bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 8-8, tại Km800+500 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, TP Huế, tổ công tác thuộc phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe khách H.Y., biển kiểm soát Lào, chạy hướng Bắc – Nam có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu lái xe N.V.K. (sinh năm 1986, trú tại phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) mở khoang xe khách thì phát hiện có 19 thùng xốp đóng kín, ngụy trang qua lớp ni lông.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong những thùng xốp đóng kín có lượng lớn sụn chân gà đã bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Qua làm việc, lái xe N.V.K. khai nhận, 19 thùng sụn chân gà được chở từ biên giới Lào đưa về TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc nói trên.

