Nghêu và tre của Việt Nam xuất khẩu sang EU tăng 38%-42%

Ngày 23-3, tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra hội thảo tổng kết dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam” (SCBV). Dự án được đầu tư với trị giá 4,3 triệu Euro do Liên minh châu Âu tài trợ để triển khai tại 5 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre.

Dự án do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam triển khai cùng Trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ (thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT), Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (thuộc Hội Thủy sản Việt Nam), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

150 đại biểu từ các tổ nhóm sản xuất, HTX và doanh nghiệp chế biến - xuất khẩu thuộc ngành nghêu và tre tại 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh đã tham gia hội thảo để chia sẻ thành công và kinh nghiệm.

Theo đánh giá, vào năm 2018, khi bắt đầu triển khai dự án, khoảng 1,5 triệu người sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam có nguồn thu nhập từ sản xuất, chế biến nghêu và tre, nhưng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Vùng nguyên liệu tre bị nghèo kiệt do thoái hóa, khai thác quá mức và thiếu chăm sóc. Các bãi nghêu tại 3 tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang và Bến Tre đang bị thu hẹp và có xu hướng phân bố xa bờ hơn.

Tuy nhiên, nhờ dự án này, sau gần 5 năm thực hiện, đã có hơn 34.000 người có thu nhập bền vững hơn từ sản xuất nghêu và tre, 125 nhóm sản xuất được tổ chức tốt hơn, 63 doanh nghiệp cải thiện sản xuất kinh doanh, hơn 4.000 việc làm mới được tạo ra, tăng xuất khẩu nghêu Việt Nam sang châu Âu từ 38% đến 40%, xuất khẩu tre tăng 42%…

Thành công nổi bật là các đơn vị tham gia dự án đã được cấp chứng chỉ quốc tế cho nghêu và tre để làm giấy thông hành tới những thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Nhật… và nhờ đó còn giúp bảo tồn vùng nguyên liệu nghêu và tre bền vững, hạn chế tối đa tác động về môi trường và xã hội.