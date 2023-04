Nghi án người đàn ông bị sát hại cạnh đường ray xe lửa ở quận Bình Thạnh

Chiều 17-4, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nghi án người đàn ông bị sát hại.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi ngang qua đường ray xe lửa đoạn phường 13, quận Bình Thạnh thì nhìn thấy 1 người đàn ông nằm bất động. Nghi vấn nên người dân lại gần kiểm tra thì người đàn ông này đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Lực lượng công an đã có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an xác định người đàn ông có thương tích ở phần chân, đầu do vật nhọn gây ra.