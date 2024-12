Nghi can sát hại cô gái, cướp tài sản ở TPHCM đã tự sát tại Vĩnh Long

Sau khi sát hại cô gái cướp tài sản ở TPHCM, nghi can Nguyễn Hoàng Anh đã bỏ trốn và tới tỉnh Vĩnh Long tá túc. Tại đây, nghi can đã treo cổ tự sát...

Liên quan vụ cô gái bị cướp, giết ở phòng trọ như Báo SGGP thông tin, chiều 14-12, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, nghi can Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Trà Vinh) được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, tối 13-12, người dân phát hiện chị D.T.N.H. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Trà Vinh) chết ở phòng trọ trong con hẻm thuộc đường Nguyễn Văn Khối (phường 11, quận Gò Vấp). Do chị H. chết có dấu hiệu bất thường nên người dân trình báo công an.

Công an phong tỏa hiện trường

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân bị mất nhiều tài sản, trong đó có xe máy. Khám nghiệm tử thi, chị H. tử vong trong nhà tắm, trên người có nhiều vết thương.

Điều tra, công an xác định nghi can gây án là Nguyễn Hoàng Anh (anh rể của chị H.). Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định Nguyễn Hoàng Anh là người cuối cùng xuất hiện tại phòng trọ trước khi người dân phát hiện cô gái này tử vong.

Hình ảnh nghi can

Cụ thể, chiều 13-12, Nguyễn Hoàng Anh đi bộ tới phòng trọ của chị H. trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 11, quận Gò Vấp). Sau đó, nghi can rời khỏi hiện trường bằng chiếc xe gắn máy tay ga của cô gái này.

HOÀNG HIẾU