Nghĩa tình Đất Đỏ

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ trao quà đến gia đình chính sách, người có công dịp 27-7

Ý chí kiên cường của người lính

Dù ở tuổi gần 90 nhưng cụ Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1938) vẫn còn rất minh mẫn, nhớ rõ đến từng ngày tháng tham gia kháng chiến, bị địch bắt tù đày và ngày được trả tự do. Cụ kể: “Năm 1962, tôi bắt đầu tham gia kháng chiến, sau đó chiến đấu tại Tiểu đoàn 445, đơn vị vũ trang chủ lực đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ra đời vào ngày 19-5-1965 tại ấp Suối Rao, xã Long Tân (nay là xã Đất Đỏ). Đến năm 1973, tôi bị địch bắt tù đày đưa ra giam ở Phú Quốc rồi qua nhiều tỉnh khác, đến mãi tháng 12-1974 mới được trả tự do theo diện trao đổi tù binh chiến tranh”. Ngoài những vết thương do bom đạn, di chứng của cuộc chiến khốc liệt vẫn theo ông khi 2 người con trai đầu đều bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Với ý chí kiên cường của người lính, ông nén lại đau thương, hăng say lao động, làm ruộng, làm vườn và cùng chăm sóc những đứa con bệnh tật cho đến tận bây giờ.

Trong căn nhà cấp 4 nằm nép mình bên con đường mang tên Anh hùng LLVT Lưu Chí Hiếu, cụ Mai Thị Dụ năm nay đã bước sang tuổi 95 nhưng những kỷ niệm về những ngày đấu tranh giải phóng cho quê hương vẫn còn nhớ khá rõ. “Ở cái vùng này, hồi xưa từ thời Pháp cai trị, thanh niên 16-17 tuổi tham gia cách mạng, đánh địch nhiều lắm. Tôi đi theo cách mạng lúc 16 tuổi, mới sinh đứa con gái thì bị địch bắt, mẹ con bị chia cắt. May mà có đứa em gái đưa con về nuôi giùm nên sau này tôi mới được gặp lại con”, cụ Dụ kể. Là nhân chứng sống trải qua 2 cuộc chiến tranh ác liệt, cụ Dụ bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi từng ngày của quê hương Đất Đỏ anh hùng.

Xã Đất Đỏ được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Đất Đỏ, xã Long Tân, xã Láng Dài và xã Phước Long Thọ. Xã Đất Đỏ có tổng diện tích tự nhiên 119,77km2, được phân thành 19 khu phố, ấp và 214 tổ dân cư với 43.862 người. Địa bàn xã nằm trên 2 trục lộ giao thông chính là quốc lộ 55 và tỉnh lộ 52.

Sôi nổi hoạt động tri ân

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hàng năm, các đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ ở Đất Đỏ luôn nghi ngút hương khói, hoa tươi, trái cây. Trước đó cả tuần, các đền đã chuẩn bị bàn ghế để đón bà con, thân nhân liệt sĩ đến viếng và cũng là dịp để chòm xóm xôm tụ ngồi uống chén trà, sẻ chia công việc ruộng đồng, vườn tược. Dù già hay trẻ, dù công việc có bận đến mấy đi nữa thì người dân nơi đây cũng tạm dừng để đến viếng đền. Một số bạn trẻ chia sẻ, bình thường các cụ ở nhà cũng đau ốm liên miên, thế nhưng dịp 27-7, các cụ vẫn bảo con cháu chở ra đền thờ liệt sĩ thắp nén nhang mới chịu về.

Theo UBND xã Đất Đỏ, hiện trên địa bàn có 1.240 người có công với cách mạng, trong đó có 264 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng và có 566 liệt sĩ được khắc tên tại Đền liệt sĩ Đất Đỏ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, xã đã chi trợ cấp hàng tháng ưu đãi người có công cách mạng với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 11 người có công với cách mạng, số tiền 40 triệu đồng; 100% người có công cách mạng được cấp thẻ BHYT miễn phí. Ngoài ra, 10 người có công nhưng hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật cũng được trợ cấp 36 triệu đồng từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh và của huyện trước đây.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025), TPHCM đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách với số tiền 15 triệu đồng; UBND xã thăm và tặng 10 suất quà số tiền 20 triệu đồng. Đặc biệt, UBND TPHCM dành tặng 1.314 đối tượng chính sách với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Ông Phan Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ, cho biết, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Đất Đỏ luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho người có công với cách mạng, giúp các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân cũng chung tay với chính quyền xây nhà tình nghĩa, trao học bổng, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách.

PHÚ NGÂN