Ngôi đền nghĩa tình

Tết Kỷ Dậu năm 1970, tại khu vực kênh 62, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng (Long An), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 88 đã anh dũng hy sinh trong một trận chống càn… Để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người dân nơi đây đã tự nguyện hiến đất để chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân xây Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 88 (Đền tưởng niệm).

Hàng năm, đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, người dân cùng chính quyền địa phương tổ chức giỗ tập thể cho các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 88 tại Khu Đền tưởng niệm này.

Chiến đấu và anh dũng hy sinh

Cuối năm 1969, đầu năm 1970, Bộ Chỉ huy miền Nam điều động 3 Tiểu đoàn (K7, K8, K9) thuộc Trung đoàn 88 xuống chiến trường Kiến Phong (Đồng Tháp), Kiến Tường (Long An). Tiểu đoàn 7 sau khi được củng cố, bổ sung lực lượng, tổ chức biên chế gồm 3 đại đội bộ binh, 1 đại đội hỏa lực và các trung đội trực thuộc Tiểu đoàn, quân số trên 400 cán bộ, chiến sĩ, do đồng chí Tô Thành Sóc làm Tiểu đoàn trưởng.

Đồng đội còn sống, thân nhân và người dân địa phương dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 88



Đầu tháng 2-1970, Tiểu đoàn 7 nhận lệnh di chuyển đến chiến trường. Do quân số đông, Tiểu đoàn 7 chia làm 2 đợt hành quân, bộ phận đi trước đêm 4-2 (29 Tết Kỷ Dậu), bộ phận đi sau đêm 5-2 (30 Tết Kỷ Dậu).

Đến sáng ngày 6-2, hai đoàn gặp nhau và cùng tập kết tại rừng tràm kênh 62, xã Vĩnh Đại. Không may, vị trí trú quân của Tiểu đoàn 7 bị địch phát hiện. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, địch sử dụng máy bay, phi pháo ở Kiến Tường và Kiến Phong bắn dữ dội vào nơi trú quân của Tiểu đoàn 7. Địch còn huy động lực lượng với số lượng lớn (4-5 Tiểu đoàn) bao vây, tấn công bộ đội ta.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 đã nổ súng chống trả quyết liệt làm cho quân địch thương vong lớn. Tuy nhiên, do không có hệ thống công sự chiến đấu và phần đông chiến sĩ ở miền Bắc mới vào, chưa quen thuộc địa hình đồng bằng, sông nước, kênh rạch, nên hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 7 đã mãi mãi nằm xuống. Còn lại khoảng 100 đồng chí vượt khỏi vòng vây của địch, rút về bên kia biên giới Campuchia nơi Trung đoàn 88 đứng chân.

Sau khi trận đánh kết thúc, địch còn cài mìn trên người của bộ đội ta đã hy sinh với mục đích tiếp tục tiêu diệt lực lượng ta khi đến lấy thi thể của đồng đội. Do đó, sau một thời gian, người dân ở địa phương và lực lượng dân quân xã Vĩnh Đại mới có thể an táng các chiến sĩ đã hy sinh, khoảng 30-40 chiến sĩ nằm dưới ao cặp kênh 62 không thể an táng được…

Dân hiến đất xây đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Từ năm 1982 đến nay, chính quyền địa phương và người thân của các liệt sĩ đã tìm kiếm và cất bốc được 79 bộ hài cốt (năm 1982 bốc 63 bộ, năm 1983 bốc 2 bộ, năm 2010 bốc 14 bộ). Hiện còn trên 200 bộ hài cốt chưa tìm kiếm được do lâu ngày bị vùi lấp, không xác định được nơi chôn. Còn khoảng 30-40 bộ hài cốt nằm dưới ao cặp kênh 62 không được an táng lâu ngày cũng đã bị thất lạc, phân hủy.

Người dân địa phương hiến đất cùng chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân xây Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 88



Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư xã Vĩnh Đại (huyện Tân Hưng), cho biết, để có nơi thắp hương cho các vong linh liệt sĩ, từ năm 2010, người dân trong khu vực đã dựng lên một miếu thờ tạm bằng tôn cặp kênh 62. Hàng năm, vào dịp 27-7, nhân dân xã Vĩnh Đại và một số gia đình có người thân hy sinh trong trận càn của địch và đồng chí, đồng đội tập trung về đây thắp hương tưởng niệm và cúng giỗ tập thể cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Hưng đã phối hợp với Ban Chỉ huy, Ban liên lạc Trung đoàn 88 cùng nhân dân địa phương tổ chức triển khai xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại trận đánh kênh 62, xã Vĩnh Đại. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích đất 5.000m2 do gia đình ông Lê Hoàng Tư ở xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường hiến tặng đất, với tổng kinh phí khoảng 5 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa và ngân sách huyện.

Ngoài ra, huyện còn đang vận động những hộ dân hiến đất xây đường dẫn vào Đền tưởng niệm. Tháng 5-2018, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 88.

Theo ông Huỳnh Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, việc xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trận đánh kênh 62 có ý nghĩa thiêng liêng, nhằm tôn vinh, tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần giáo dục lòng yêu nước, phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”.

ĐĂNG NGUYÊN