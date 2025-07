Có mặt tại thôn Tiến Thành (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An), phóng viên Báo SGGP ghi nhận thời tiết tạnh ráo, nước lũ đã rút, để lại khung cảnh bùn đất dày đặc khắp các tuyến đường, ruộng vườn, nhà cửa. Nhiều tài sản bị bùn vùi lấp, hư hỏng ngổn ngang.

Video: Ngổn ngang sau lũ ở Nghệ An

Tranh thủ nước rút, người dân cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng chức năng, phương tiện tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp bùn đất, rác bẩn, lau dọn nhà cửa, tài sản...

Chị Trần Thị Lệ Hằng (trú tại thôn Tiến Thành) khóc nghẹn vì lũ lụt lịch sử đã làm thiệt hại nặng nề tài sản

Người dân trong thôn Tiến Thành vẫn chưa hết bàng hoàng trước trận lũ lụt lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Hiện nay, công việc khắc phục hậu quả sau lũ lụt đang triển khai gấp rút nhưng hết sức khó khăn vì khối lượng bùn đất khổng lồ nên cần nhiều tuần lễ mới xong.

Quốc lộ 7 qua thôn Tiến Thành, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An ngập bùn lầy lội sau lũ lụt

Đang dọn dẹp đồ đạc đang nằm lẫn dưới lớp bùn đất, rác bẩn, chị Trần Thị Lệ Hằng (sinh năm 1983, trú tại thôn Tiến Thành) xót xa cho biết, trận lũ lụt lịch sử vừa rồi tràn về quá nhanh, quá bất ngờ nên không ai kịp xoay xở. May mắn chỉ kịp sơ tán được người lên Vườn quốc gia Pù Mát an toàn, thoát nạn, còn lại toàn bộ tài sản bị hư hỏng, cuốn trôi. Sau lũ rút, nhà chị toàn bùn lầy, rác bẩn dày đặc, phủ kín lên gần cả mét, nhiều tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, gây thiệt hại xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Những đứa trẻ lấm lem bùn đất khi giúp gia đình dọn dẹp sau lũ lụt

“Hai vợ chồng tôi động viên nhau vay mượn vốn ngân hàng về đầu tư làm ăn mở cửa hàng kinh doanh xe đạp điện và đồ gỗ bên tuyến Quốc lộ 7 nhưng bây giờ lũ lụt khiến tài sản bị tan hoang như vậy, xót xa quá, không biết tới bao giờ mới có thể bù đắp lại được. Sau lũ, bùn đất từng lớp lớp, dày đặc, tràn ngập khắp mọi nơi, ít nhất cũng phải 7 đến 10 ngày mới khắc phục tương đối... Vợ chồng tôi trắng tay, khoản nợ ngân hàng cũng không biết khi nào trả hết”, chị Hằng khóc nghẹn.

Anh Nguyễn Minh Đức (trú thôn Tiến Thành) bên ngôi nhà đang bị vây kín bởi bùn lầy sau lũ lụt

Cách nhà chị Hằng khoảng mấy chục bước chân, mặc dù nước đã cơ bản rút xuống nhưng ngôi nhà nhỏ của anh Nguyễn Minh Đức (sinh năm 2003, trú thôn Tiến Thành) cũng đang bị bùn lầy bủa vây đến gần quá đầu gối, dấu ngấn nước lũ, ẩm ướt vẫn còn hằn rõ lên trên mái nhà, tường gạch... Mọi tài sản trong nhà cũng đã bị nước lũ nhấn chìm hoặc cuốn trôi.

Theo anh Đức, nước lũ tràn về quá đột ngột, dâng cao lịch sử, ngập tới nóc nhà, rất may kịp thời sơ tán được người thân lên Vườn quốc gia Pù Mát tránh lũ. Sau lũ lụt, bùn đất đặc quánh, rác bẩn phủ kín khắp mọi nơi, từ nhà ra tới ngõ, cây cối, chuồng trại, sân vườn... chưa biết tới khi nào mới khắc phục xong.

Bùn lầy dày đặc sau lũ lụt tại thôn Tiến Thành

"Hiện nay, gia đình tôi chưa thể về nhà để ở được mà phải đi ở nhờ nhà dân khu vực cao hơn ở trong thôn; còn gạo, thức ăn, nước uống đều ngập nước, ngập bùn đất làm hư hỏng. Bây giờ, việc cấp thiết nhất trước mắt đối với gia đình tôi và người dân vùng lũ là mong muốn được hỗ trợ từ lực lượng chức năng, máy móc để nhanh chóng khắc phục, dọn dẹp hết các lớp bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường nhà cửa. Tiếp đó là hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và nước uống...”, anh Đức nói.

Người dân ở thôn Tiến Thành vất vả dọn dẹp bùn đất sau lũ lụt

Rời nhà anh Đức, phóng viên Báo SGGP đến ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Phan Công Viên (sinh năm 1983, trú tại thôn Tiến Thành), phía trước ngôi nhà là tuyến Quốc lộ 7, còn phía sau là sông Cả nên khi lũ lụt xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề. Khi tới đây, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh tan hoang từ ngoài nhà vào tới bên trong. Bùn lầy ngang quá đầu gối, nhiều mảng tường gạch đã bị nước lũ xô đổ. Cạnh đó, mọi thứ đồ đạc, tài sản của gia đình cũng đã bị nước lũ, bùn lầy làm hư hỏng.

Anh Phan Công Viên (trú tại thôn Tiến Thành) đang dọn dẹp bùn đất sau lũ lụt

Dù người ướt đẫm nước và lấm lem bùn đất, khuôn mặt phờ phạc, có dấu hiệu đuối sức vì những ngày qua phải túc trực, ứng phó với lũ lụt nhưng anh Viên vẫn đang cùng với mọi người khắc phục, dẹp bùn đất để sớm ổn định lại cuộc sống.

Cảnh ngổn ngang sau lũ lụt ở thôn Tiến Thành

Anh Viên chia sẻ: "Từ nhỏ tới giờ, tôi mới thấy một trận lũ lụt lớn như thế này, hầu như các nhà dân trong thôn đều bị thiệt hại nặng. Rất may, gia đình có 2 cháu nhỏ đã kịp thời đưa đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Hiện nay, sau lũ lụt, bà con nhân dân địa phương, người thân đang đến giúp đỡ gia đình dọn dẹp bùn đất. Thời gian tới, tôi rất mong các cấp, cộng đồng xã hội quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cho người dân trong thôn và gia đình để sớm khắc phục thiệt hại, ổn định lại cuộc sống".

Ngổn ngang sau lũ lụt ở thôn Tiến Thành

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết, ngay sau khi mưa ngớt, nước lũ rút, trong ngày, chính quyền địa phương, các đoàn thể đã nỗ lực giúp dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp bùn đất, rác bẩn, vệ sinh môi trường. Trong đó, riêng tại thôn Tiến Thành, ngoài lực lượng tại chỗ của địa phương thì có thêm sự hỗ trợ kịp thời của khoảng 60 người gồm lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Trong những ngày tới, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai hỗ trợ giúp dân khắc phục thiệt hại để sớm ổn định lại đời sống.

>> Hình ảnh ghi nhận ở thôn Tiến Thành sau lũ lụt:

Phóng viên Báo SGGP ghi nhận thiệt hại sau lũ lụt ở thôn Tiến Thành, chiều 24-7

DƯƠNG QUANG