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Ngược xuôi gom bơ mùa thu hoạch

SGGPO

Nhiều tháng nay, khi bơ bước vào vụ thu hoạch, những người thu mua bơ lưu động lại tất bật ngược xuôi khắp các vùng trồng bơ phía Tây Gia Lai để gom hàng bán cho thương lái, kiếm thêm thu nhập.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Dốc Hàm Rồng Thành phố Pleiku Gia Lai bơ chín.mùa bơ thu hoạch bơ

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