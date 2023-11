Người 18-70 tuổi được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Báo cáo tại phiên họp về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, đối với đề nghị làm rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của UBND cùng cấp và sự phân công, hướng dẫn, kiểm tra của công an cấp xã, Thường trực UBQPAN thấy rằng, ý kiến của đại biểu là rất xác đáng.

“Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng thực hiện nhiệm vụ này đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an nhân dân làm nòng cốt, chủ trì và chịu trách nhiệm trước chính quyền trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện. Lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm giúp chính quyền cùng cấp quản lý về tổ chức, hoạt động, chỉ đạo, điều hành các lực lượng quần chúng tham gia; trực tiếp phân công, hướng dẫn, kiểm tra các lực lượng quần chúng tham gia để việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự được thống nhất, hiệu lực, hiệu quả”, ông Lê Tấn Tới khẳng định.

Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu nêu trên, nhiều điều khoản trong dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã. Bên cạnh đó, trách nhiệm liên đới của công an cấp xã cũng được xác định rõ trong dự thảo luật.

Thường trực cơ quan thẩm tra đã tiếp thu và chỉnh lý, quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi. Trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã; chỉnh lý quy định trình độ văn hóa là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên...

Phát biểu về dự luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, dự luật đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, thể hiện rõ nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo lực lượng này, đảm bảo đúng với tính chất của lực lượng và không làm tăng thêm về ngân sách.

“Việc tăng thêm kinh phí sau này có thể do địa phương quy định để đảm bảo cao nhất yêu cầu về an ninh trật tự tại mỗi địa phương, tùy theo tình hình thực tế”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan hoàn chỉnh báo cáo, trình Quốc hội tại đợt 2 kỳ họp thứ 6.