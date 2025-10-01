Người cao tuổi chủ động bắt nhịp chuyển đổi số

Không còn là thế hệ đứng ngoài trong kỷ nguyên công nghệ, nhiều người cao tuổi (NCT) tại TPHCM đang trở thành công dân số thực thụ khi hàng ngày làm quen với VNeID, đặt xe công nghệ, nộp hồ sơ trực tuyến… Sự hỗ trợ từ chính quyền, tình nguyện viên và các lớp “Bình dân học vụ số” đã tiếp thêm hành trang để thế hệ cao niên bắt nhịp cùng tiến trình chuyển đổi số.

Biến AI thành công cụ đắc lực

Những ngày cuối tháng 9, ông Nguyễn Như Thất, 66 tuổi, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 73, phường Tân Hưng (TPHCM) tất bật tham gia khảo sát dự án quy hoạch đất đai ven sông, kênh rạch, thống kê số nhà, diện tích, số hộ và nhân khẩu để phục vụ công tác của địa phương. Ông cũng tích cực truyền tải các chủ trương lớn của Trung ương, thành phố đến từng hộ dân qua nhóm Zalo của khu phố, giúp thông tin lan tỏa nhanh và chuẩn xác.

Khu phố 73 có hơn 550 hộ dân, công việc ở khu phố không ít, song nhờ tiếp cận và vận dụng tốt một số ứng dụng công nghệ, nhất là về trí tuệ nhân tạo (AI), mà ông Thất luôn hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo thời gian và tiến độ. Ông cho biết, bản thân từng được tham gia lớp học “Hành trình đến công nghệ số” trong phong trào “Bình dân học vụ số” do phường tổ chức.

Ông cũng tự học hỏi qua quá trình thực hiện nhiệm vụ nên có kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số. Qua lớp học, ông được hướng dẫn sử dụng một số ứng dụng cơ bản của AI trong soạn thảo báo cáo và nội dung tuyên truyền ở khu phố một cách nhanh chóng, cũng như nhận được các gợi ý rất hữu dụng, bám sát thực tiễn của địa phương.

Nhờ những kiến thức cơ bản ấy, ông đã vượt qua được rào cản về tuổi tác để tiếp cận và sử dụng được công nghệ phục vụ cho công việc hàng ngày ở khu phố. Hiện nay, phần lớn hộ dân trong khu phố đều tham gia nhóm Zalo của khu phố, vì vậy cán bộ khu phố 73 thường xuyên tương tác với đảng viên và người dân trên nhóm Zalo, tiếp nhận và triển khai các văn bản xuống khu phố một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Cán bộ các khu phố và người dân phường Tân Hưng (TPHCM) hào hứng tham gia lớp học “Hành trình đến công nghệ số” trong khuôn khổ phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: THU HƯỜNG

Tương tự, bà Hồ Thị Hoa, Bí thư Chi bộ khu phố 12, phường An Phú Đông (TPHCM) đang quản lý nhiều nhóm Zalo thông tin tuyên truyền đến người dân, đảng viên chi bộ khu phố. Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, bà liên tục cập nhật thông tin người dân chưa nhận quà của Chính phủ dịp lễ Quốc khánh trên các nhóm Zalo và thông báo chi tiết thời gian, địa điểm nhận quà trực tiếp đến người dân.

Bà Hoa kể, bà đã được học tin học, cũng được phường thường xuyên cập nhật kiến thức mới nên bà thành thạo trong việc ứng dụng AI để soạn văn bản, nội dung tuyên truyền.

“Có những nội dung nắm chưa sâu thì tôi dùng AI để tìm hiểu, tổng hợp, bổ sung để làm báo cáo, nội dung tuyên truyền”, bà Hoa nói. Bà cho biết đang cố gắng nâng cao kỹ năng số cho bản thân; đồng thời vận động người dân, bao gồm cả đảng viên, tham gia chuyển đổi số.

Lan tỏa chuyển đổi số

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng (TPHCM), sau một lúc thao tác trên điện thoại, bà Trần Thị Thanh (70 tuổi) ngước lên hỏi tình nguyện viên: “Đến bước này, bấm nộp hồ sơ là xong phải không cháu?”. Khi nhận thông báo hồ sơ đã được gửi thành công, bà Thanh vui mừng vì chỉ sau vài lần nhờ tình nguyện viên hướng dẫn, bà đã quen với các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Chiếc điện thoại thông minh của bà Thanh đã được cài các ứng dụng VNeID, VssID, Công dân số TPHCM… Từ một người “ngại công nghệ”, giờ bà Thanh chủ động tra cứu thông tin, theo dõi hồ sơ trên điện thoại. Bà nói, sử dụng các ứng dụng này vừa tiết kiệm thời gian, công sức, vừa hiểu hơn về quyền lợi của mình. Điều bà thích nhất là ứng dụng có thể đăng nhập bằng vân tay, bởi người lớn tuổi hay quên, nên khi sau khi cài sinh trắc học, chỉ cần chạm ngón tay vào là có thể đăng nhập ứng dụng.

Ngoài ra, bà cũng biết đặt xe công nghệ, đặt vé máy bay trên các ứng dụng. Sau khi được hướng dẫn cách kiểm tra tài xế, định vị hành trình, bà mạnh dạn đi chợ, đi thăm hỏi bạn bè mà không cần nhờ con chở. “Trước đây, tôi sử dụng điện thoại thông minh nhưng chỉ gọi và nghe. Giờ tôi đã biết đặt xe ôm công nghệ để đi lại, đỡ phụ thuộc con cái, rồi tra cứu thông tin…”, bà Thanh chia sẻ.

Hiện nay, nhiều địa phương ở TPHCM đã chủ động hướng dẫn người dân, nhất là NCT trên địa bàn, tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số.

Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng (TPHCM) Lê Thị Ngọc Hiền, phường có hơn 16.000 NCT, chiếm 17,3% dân số. Phường có các hoạt động hỗ trợ NCT, như bố trí tình nguyện viên hỗ trợ riêng cho người dân, đặc biệt là NCT trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Phường còn ký kết hợp tác với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, lập các tổ công nghệ cộng đồng để hướng dẫn người dân, nhất là NCT, có thể tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Bến Thành (TPHCM) cho biết, NCT là Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố ở phường đang tham gia tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa phương, như triển khai chính sách, tuyên truyền chuyển đổi số, cài đặt các ứng dụng trực tuyến.

Cán bộ khu phố cũng tích cực phối hợp với đoàn thanh niên, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn người dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Trong đó, chú trọng hướng dẫn, lan tỏa các ứng dụng tra cứu thông tin, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, phản ánh kiến nghị cho NCT, giúp NCT cập nhật kỹ năng, chủ động trong tiếp nhận và xử lý thông tin.

Tham gia hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính Chủ tịch UBND xã Tân An Hội (TPHCM) Nguyễn Thanh Phong cho biết, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các cô chú lớn tuổi công tác ở ấp đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký định danh điện tử, sử dụng các ứng dụng trực tuyến của thành phố. Thời gian tới, xã sẽ triển khai các hoạt động tập huấn kỹ năng số, công tác tuyên truyền để lực lượng Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Ban công tác mặt trận ở ấp hoạt động tốt hơn.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - THU HOÀI