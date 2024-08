Người cao tuổi “ngại” khám sức khỏe miễn phí, vì sao?

Qua 2 đợt khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn TPHCM, tỷ lệ khám mới đạt hơn 13%, thấp rất nhiều so với chỉ tiêu thành phố đề ra. Trong những tháng còn lại, các quận huyện đang nỗ lực tăng tốc, triển khai khám “cuốn chiếu” để toàn bộ người cao tuổi ở thành phố đều được khám sức khỏe.

Vận động người cao tuổi khám sức khỏe

Một trong 5 địa phương có số người cao tuổi (NCT) nhiều nhất TPHCM là phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân). Tính đến hết tháng 7-2024, phường có 8.608 NCT/123.000 dân thuộc diện quản lý của chính quyền địa phương.

Ông Lê Văn Út, Chủ tịch Hội NCT phường Bình Hưng Hòa A cho biết, dù hội và các cấp chính quyền nỗ lực vận động nhưng hiện mới có khoảng 10% NCT tới thăm khám sức khỏe. Hội đang phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lập danh sách, vận động các cụ đến khám sức khỏe tại trạm y tế phường, phấn đấu hoàn thành trong quý 4-2024.

9 phường còn lại trên địa bàn quận Bình Tân có tỷ lệ NCT tới các trạm y tế khám sức khỏe rất thấp. Hiện toàn quận Bình Tân mới chỉ khám sức khỏe cho khoảng 7.000/62.000 NCT trên địa bàn, chiếm khoảng 13%.

Y bác sĩ Trạm Y tế xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi (TPHCM) thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn

Bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Trưởng Trạm Y tế phường An Lạc (quận Bình Tân) cho hay, dù quận luôn quan tâm, huy động nhân lực để đảm bảo công tác khám được thực hiện liên tục và đầy đủ nhưng nếu thuốc của trạm vẫn là loại 4 (mức thấp nhất trong hệ thống y tế), thì việc kêu gọi NCT tới khám sức khỏe sẽ rất khó do bà con có nhiều bệnh lý mạn tính.

Do đó, họ sẽ tới các bệnh viện thăm khám để được hưởng các loại thuốc tốt hơn. Tại quận 12, tới hết tháng 7, địa phương này mới chỉ khám sức khỏe cho khoảng 6% NCT so với chỉ tiêu. Quận Gò Vấp cũng mới khám được khoảng 7.000/78.000 NCT trên địa bàn, do đây là năm đầu tiên triển khai, người dân chưa quan tâm nhiều.

Huyện Hóc Môn có lợi thế khi 12/12 trạm y tế đều triển khai khám bảo hiểm y tế, tuy nhiên tỷ lệ NCT biết và đến với trạm vẫn ở mức thấp. BS Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn cho biết, toàn huyện có 48.051 NCT, trong đó mới có 6.813 người tới 12 trạm y tế xã, thị trấn khám sức khỏe (đạt tỷ lệ 14%). Lý do có nhiều, nhưng phần đông NCT đang khám và điều trị tại các bệnh viện và cho rằng trạm y tế không bằng bệnh viện… Hơn nữa việc một số trạm y tế, bác sĩ không có chứng chỉ siêu âm, dẫn tới không thuyết phục được NCT tới thăm khám.

Vào cuộc quyết liệt hơn

Từ tháng 3 đến hết tháng 7-2024, Sở Y tế TPHCM tổ chức 6 đoàn giám sát thực hiện 41 lượt giám sát toàn diện ở 21 quận huyện và TP Thủ Đức để hỗ trợ, hướng dẫn việc triển khai chương trình. Dù địa phương rất nỗ lực trong việc vận động NCT… nhưng hết tháng 7, mới có khoảng 160.000 /1,05 triệu NCT (đạt tỷ lệ trên 14%) tới khám sức khỏe miễn phí tại các trung tâm y tế, trạm y tế.

“Với tỷ lệ này, thành phố không đạt mục tiêu tối thiểu 80% NCT được khám sức khỏe theo yêu cầu của ngành. Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo, đối chiếu, rà soát danh sách NCT dẫn đến bị động”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nêu thực tế.

Cũng theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, để thực hiện được mục tiêu ngành đề ra, Sở Y tế TPHCM tiếp tục cử tổ công tác làm việc tại các địa phương nhằm ghi nhận những khó khăn, hỗ trợ kịp thời các quận huyện và TP Thủ Đức. Bên cạnh đó, phấn đấu trong tháng 9 cung ứng hơn 460 danh mục thuốc cho các trung tâm y tế, trạm y tế.

Trung tâm y tế các địa phương cũng cần nhanh chóng thực hiện gói thầu mua sắm thuốc gộp chung, không nhỏ, lẻ nhằm tăng khả năng cung cấp thuốc cho tuyến khám chữa bệnh ban đầu. UBND quận huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo trung tâm y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nội dung và ý nghĩa của hoạt động khám sức khỏe NCT đến các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn để hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Giao chỉ tiêu khám sức khỏe NCT theo từng tháng đến từng xã, phường, thị trấn để thể hiện vai trò trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn.

"UBND xã phường, thị trấn gửi giấy mời đến từng NCT trên địa bàn, giấy mời cần ghi rõ, đầy đủ họ tên NCT, ngày tháng năm sinh, thời gian, địa điểm khám sức khỏe… Định kỳ hàng tháng đối chiếu danh sách (đã khám, chưa khám) để thực hiện vận động đúng đối tượng. Căn cứ số NCT chưa được khám sức khỏe trên địa bàn để huy động nguồn lực, thành lập thêm các tổ khám sức khỏe nhằm đảm bảo kịp thời tiến độ trong 4 tháng còn lại của năm 2024" TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu thành phố giao, BS Nguyễn Thành Danh, Trưởng Phòng Y tế huyện Củ Chi cho biết, Củ Chi mới đạt tỷ lệ khám sức khỏe cho khoảng 15% NCT. Huyện tiếp tục duy trì tổ chức các điểm khám cố định ở 21 trạm y tế xã, thị trấn và 1 điểm khám lưu động tại các ấp/khu phố trên địa bàn; chủ động phối hợp với Bệnh viện huyện Củ Chi tổ chức 1 điểm khám sức khỏe tại đơn vị, thực hiện vào giờ hành chính các ngày trong tuần; đồng thời tăng cường lực lượng y bác sĩ của trung tâm hỗ trợ các trạm y tế...

“Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Củ Chi, chúng tôi phấn đấu đạt 80% NCT trên địa bàn được khám sức khỏe vào cuối năm nay”, BS Nguyễn Thành Danh cho biết.

