Người dân Chùa Hương mang thuyền tới hỗ trợ vùng rốn lũ Thái Nguyên

Ngày 8-10, người dân chùa Hương (ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đã lên đường mang theo nhiều thuyền, xuồng máy tới hỗ trợ, giúp đỡ người dân tỉnh Thái Nguyên đang phải gồng mình gánh chịu đợt lũ lụt nghiêm trọn g trên diện rộng.

Theo đại diện UBND xã Hương Sơn, để chung tay giúp đỡ người dân tỉnh Thái Nguyên đang gánh chịu lũ lụt nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương cử người điều khiển thuyền, xuồng cùng nhiều phương tiện lên đường tới Thái Nguyên để hỗ trợ các lực lượng chức năng của địa phương cứu trợ người dân tại những vùng đang bị nước lũ cô lập và đang bị ngập sâu. Hiện tại, đã có 15 xuồng máy, mỗi xuồng có 2 lái thuyền đi cùng đã lên đường đến tỉnh Thái Nguyên.

Người dân xã Hương Sơn, TP Hà Nội cẩu thuyền từ bến Đục lên bờ, đưa lên xe vận chuyển tới Thái Nguyên để hỗ trợ người dân vùng lũ

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương cho biết, cùng với số xuồng máy trên thì hiện tại, khoảng 100 thuyền chèo tay và người chèo thuyền chuyên nghiệp của xã Hương Sơn đã sẵn sàng lên đường để giúp đỡ, cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân và tiếp tế hàng hóa tại những khu vực ngập sâu do mưa lũ ở một số tỉnh phía Bắc.

Cùng với đó, xã Hương Sơn cũng hỗ trợ áo phao, nước uống cùng nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp bà con vùng ngập lụt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thời gian tới, Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương sẽ lên phương án, kế hoạch trình UBND xã Hương Sơn thành lập đội cứu trợ để có thể sẵn sàng ứng cứu người dân và hỗ trợ các địa phương trong tình hình cấp thiết khi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cùng với thuyền, người dân xã Hương Sơn còn mang theo áo phao tới hỗ trợ người dân vùng lũ

Trước đó, vào tháng 9-2024, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi đã gây ra ngập lụt tại nhiều địa phương vùng núi phía Bắc, người dân xã Hương Sơn đã mang theo xuồng máy và thuyền để cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng, chi viện cho lực lượng chức năng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

