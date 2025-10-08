Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 7-10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội. Tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, cá biệt có nơi trên 560mm; trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn (tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,9m lúc 3 giờ ngày 8-10, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m)); đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Có những xã phường, điểm dân cư bị cô lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân vùng lũ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, thăm hỏi, động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước; đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư nâng cấp, gia cố các công trình, trong đó có hệ thống đê sông Cầu để ứng phó hiệu quả hơn với bão lũ, thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản người dân.

Trước đó, ngày 8-10, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

LÂM NGUYÊN