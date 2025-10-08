Lũ lịch sử ở Thái Nguyên

Nhiều nơi ở tỉnh Thái Nguyên mất điện, mất sóng điện thoại, nước lũ sông Cầu ngập cả tầng 2 ở nhiều nơi. Người dân thức trắng đêm trên nóc nhà...

Từ sáng 7-10 đến rạng sáng nay 8-10, mưa lũ dữ dội kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã khiến tỉnh Thái Nguyên cùng nhiều địa phương ở miền Bắc như: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Hàng ngàn hộ dân phải sơ tán, giao thông bị chia cắt, nhiều khu dân cư biến thành “biển nước”.

Nhiều người dân trắng đêm chạy lũ

Hiện tại, Thái Nguyên đang là tâm lũ của đợt mưa này. Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (tỉnh Thái Nguyên) đã đạt đỉnh 29,9m vào lúc 1 giờ hôm nay 8-10, cao hơn báo động 3 tới 2,9m và đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (do bão Yagi gây ra) hơn 1m.

Nước sông Cầu tràn ngập phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) sau bão số 11

Nước sông Cầu từ thượng nguồn liên tục dội về từ sáng 7-10 và bắt đầu lên mạnh hơn từ đêm 7-10, đã nhấn chìm hàng loạt khu dân cư tại các xã thuộc hạ lưu trạm Gia Bảy, dâng ngập lên tận khu vực trung tâm của tỉnh Thái Nguyên. Nhiều người dân bị kẹt trong lũ từ chiều 7-10, phải kêu cứu trên mạng xã hội.

Suốt đêm, bà Nguyễn Thị Hưng (71 tuổi, ở tổ dân phố Gốc Vối 1, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) phải thức trắng đêm, ngồi co ro trên nóc nhà vì lạnh và đói sau 13 tiếng mắc kẹt giữa biển nước lũ. Cách đó vài trăm mét, gia đình chị Trần Thị Hiền cùng 6 người thân cũng phải trèo lên mái nhà, căng bạt nilông che tạm trong khi nước ngập đến nóc trần tầng 1.

Người dân ở xã Dân Tiến (tỉnh Thái Nguyên) chạy lên nóc nhà chờ cứu hộ

Sử dụng mạng xã hội, chị Trịnh Thắm kêu gọi trong đêm 7-10: “Bố mẹ em đang kẹt trong nhà. Điện thoại đã hết pin không liên lạc được ra ngoài. Nhà mái xanh dương, ngõ đối diện Trạm biến áp xóm Gốc Vối 1, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên”. Trong khi đó, chị An Như cũng cầu cứu: “Nhà bố mẹ em gần 80 tuổi. Nước ngập quá cao, đồ ăn hết, nước vẫn lên. Mong được cứu hộ”.

Nhiều người dân ở Thái Nguyên chạy lên nóc nhà tránh lũ

Trên mạng xã hội trong đêm 7-10, người dân ở tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ hình ảnh nhiều khu dân cư chìm trong nước. Một đoạn video lan truyền cho thấy hàng chục người, trong đó có 2 em bé 1 và 2 tuổi giữa biển nước tại khu vực La Hiên (xã Võ Nhai). Giọng một người phụ nữ run rẩy trong clip: “Nước ngập gần nóc tầng 1 rồi, chúng tôi có trẻ nhỏ, xin hãy cứu giúp”.

Lực lượng cứu hộ chạy đua toàn tốc lực với thời gian để cứu người dân mắc kẹt. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Chiều tối 7-10, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp. Theo Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, đã có 3 người chết, 3 người mất tích và nhiều người bị thương. Tại khu vực đê Chã, lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp 67 hộ dân ngoài đê vào nơi an toàn. Trong 38 tuyến đường chính, 10 tuyến bị chia cắt, nhiều cầu tạm và cống thoát nước bị hư hại. Lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng hàng trăm cảnh sát cơ động của Bộ Công an được huy động trong đêm 7-10 để hỗ trợ sơ tán và cứu hộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết lũ ở sông Cầu sẽ giảm chậm trong 12-24 giờ tới nhưng ngập diện rộng còn kéo dài 3-4 ngày.

Bác thông tin vỡ đập thủy điện ở Cao Bằng

Không chỉ ở Thái Nguyên, tình hình lũ lụt cũng diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh khác ở miền Bắc. Tại tỉnh Bắc Ninh, mực nước sông Thương và sông Cầu cùng lúc vượt báo động 3, nước tràn qua nhiều tuyến đường ở xã Phù Lãng và Đông Cứu.

Đến 3 giờ hôm nay 8-10, lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương đã vượt mốc lịch sử năm 1986 (7,52m). Còn ở xã Tiên Lục (Bắc Ninh), theo phản ánh của nhiều người dân, đã bị vỡ một đoạn đê kênh (đê bối, đê phụ), nước tràn vào cánh đồng, các hộ dân đã được sơ tán.

Lực lượng chức năng trắng đêm cứu hộ, sơ tán người dân ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn)

Cứu hộ trong đêm tối, tại xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn)

Tại tỉnh Cao Bằng, chính quyền địa phương khẳng định không xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện như thông tin lan truyền trên mạng xã hội trong ngày 7-10. Ông Phạm Xuân Tùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cao Bằng, cho biết đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với đơn vị vận hành Nhà máy Thủy điện Bình Long. Kết quả cho thấy, các hồ đập đều an toàn, vận hành đúng quy trình, không có dấu hiệu nứt, sạt hoặc rò rỉ.

Theo Sở Công thương tỉnh này, nguyên nhân khiến mực nước sông Bằng Giang dâng cao đột ngột là do hiện tượng “cộng hưởng đỉnh lũ”. Lượng mưa lớn kéo dài nhiều giờ kết hợp với nước từ các hồ chứa thượng nguồn dồn về cùng lúc, khiến dòng chảy tăng nhanh.

Để đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các nhà máy thủy điện: Bình Long, Bạch Đằng và Thác Bản Giốc tăng cường giám sát vận hành, chủ động xả điều tiết qua tràn để giảm áp lực cho thân đập. Đến chiều tối 7-10, Thủy điện Bạch Đằng vẫn đang xả qua 3 cửa với lưu lượng 584 m³/giây (mức nằm trong giới hạn kỹ thuật cho phép).

Tuy nhiên, trước nguy cơ ngập sâu tại vùng hạ lưu sông Bằng Giang, lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 250 hộ dân thuộc các xã Hòa An, Hưng Đạo và Đức Long đến nơi an toàn. Tính đến sáng 8-10, mưa tại Cao Bằng đã giảm, mực nước sông có xu hướng hạ chậm.

Nước lũ bao vây xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn)

Trong khi đó, tại tỉnh Lạng Sơn, sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) chiều 7-10 khiến 23 hộ dân (101 nhân khẩu) phải sơ tán khẩn, tuy chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại vật chất khoảng 50 tỷ đồng.

Tối 7-10, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đến thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Báo và Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn

Đoàn công tác của Bộ Công thương cũng có mặt tại hiện trường thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Báo Công thương

Tối 7-10, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đến khu vực xảy ra sự cố. “Hiện nước lũ về còn lớn, chảy qua tràn và chỗ đập bị vỡ. Nhân dân dưới hạ lưu đập đã được sơ tán an toàn, không có thiệt hại về người”, ông Phạm Đức Luận thông tin.

Từ đêm 7 đến sáng 8-10, Hà Nội vẫn mưa đến mưa to kèm sấm sét. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ nay đến ngày 9-10, lũ trên các sông khu vực Bắc bộ vẫn ở mức cao, đặc biệt là sông Thái Bình, sông Thương và sông Cầu. Mưa nhỏ vẫn còn tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh trung du trong sáng nay 8-10, nhưng dự báo sẽ giảm dần từ chiều và tạnh hẳn trong ngày 9-10.

PHÚC HẬU