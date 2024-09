Ban Chỉ đạo Đề án 06 TPHCM có văn bản về việc triển khai nội dung chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNelD và công bố nền tảng cứu trợ trên VNeID do Bộ Công an triển khai thực hiện.

Ngày 24-9, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), TPHCM có văn bản về việc triển khai nội dung: chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNelD và công bố nền tảng cứu trợ trên VNeID do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an triển khai thực hiện.

Đây là chương trình hết sức ý nghĩa và minh bạch, do vậy để lan tỏa mạnh mẽ chương trình này, Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 TPHCM đề nghị tổ chức thông tin, thực hiện truyền thông vận động, lan tỏa chương trình này đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thành phố chung tay ủng hộ vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Người dân chung tay cứu trợ đồng bào bão lũ qua ứng dụng VNeID

Đồng thời, cần thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân, người thân, người quen bị ảnh hưởng bởi lũ lụt có thể tiếp cận nguồn vốn vay trên VNelD đảm bảo minh bạch, nhanh, kịp thời để sớm phục hồi, ổn định cuộc sống và các hoạt động sản xuất sau thiên tai.

Sở TT-TT chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền lan tỏa đến nhân dân ở TPHCM biết chương trình trên bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên mạng xã hội như fanpage, zalo, facebook... sử dụng pano, áp phích, màn hình led tại ngã tư, trung tâm thành phố hoặc qua tin nhắn điện thoại....; tổ chức in ấn, dán mã QR tại các chung cư (phòng Cộng đồng, văn phòng Ban quản lý), các địa điểm tập trung đông dân cư để tuyên truyền.

Các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone...) sẽ hỗ trợ nhắn tin thông báo cho công dân.

Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực tổ chức phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, thành viên tổ Đề án 06 khu phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp để mọi người dân trên địa bàn nắm, hưởng ứng tham gia chương trình mang tính nhân văn ý nghĩa này của Bộ Công an....

Trước đó, ngày 13-9, Cục C06 (Bộ Công an) cùng Văn phòng MTTQ Việt Nam và một số ngân hàng, công bố chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thông qua VNeID.

CHÍ THẠCH