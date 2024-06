Người dân Hà Nội háo hức trước giờ Tổng thống Nga đến Việt Nam

Lúc 22 giờ, tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám, trước Nhà hát Lớn, một số người dân có mặt từ sớm chờ đoàn xe Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lực lượng an ninh có mặt sớm để đảm bảo an ninh trật tự

Công an quận Hoàn Kiếm và công an các phường cũng có mặt sớm để đảm bảo an ninh. Lực lượng chức năng liên tục thông báo người dân không được tụ tập trước Nhà hát Lớn.

Khu vực đường Lý Thái Tổ, hàng rào an ninh đã được dựng lên, nhiều cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông có mặt.

Dọc đường Phan Chu Trinh và Tràng Tiền, dây an ninh dựng lên để thông báo cho người dân biết khu vực này được đảm bảo an ninh đặc biệt.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám:

Quảng trường Cách mạng tháng Tám lúc hơn 22 giờ

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt từ sớm để đảm bảo an toàn giao thông khi đoàn xe đi qua



Hàng rào an ninh trước khu vực được cho là nơi ở của đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin

ĐỖ TRUNG