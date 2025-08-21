Người dân Hà Nội nô nức xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Dù khoảng 20 giờ hôm nay 21-8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (sự kiện A80) mới diễn ra ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nhưng từ sáng cùng ngày, tại xung quanh Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn người dân đã có mặt từ sớm "xí chỗ". Không khí hân hoan, tự hào lan tỏa trên từng khuôn mặt, từng tuyến phố.

Từ sáng sớm người dân "xí chỗ" xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80

Buổi tổng hợp luyện huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và lực lượng quần chúng. Các khối diễu binh, diễu hành và phương tiện cơ giới được triển khai đồng bộ, bảo đảm tính trang nghiêm, khí thế, hoành tráng, tương đương quy mô lễ chính thức. Đây là bước tập dượt quan trọng nhằm bảo đảm thành công cho ngày 2-9.

Người dân giao lưu với các chiến sĩ, háo hức chờ xem hợp luyện. Ảnh HÀ NGUYỄN.jpg
Người dân giao lưu với các chiến sĩ, háo hức chờ xem hợp luyện. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Tu 7.jpg

Trước giờ hợp luyện, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Công tác an ninh, trật tự, phân luồng giao thông được triển khai chặt chẽ, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia, vừa tạo điều kiện để người dân theo dõi.

Tu 9.jpg
7.jpg
Háo hức, tự hào là những cảm xúc đang bừng cháy tại các tuyến phố trung tâm hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ngay từ sáng cùng ngày, đông đảo người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận đã đổ về khu vực Quảng trường chọn vị trí thuận lợi. Nhiều bạn trẻ, gia đình mang theo cờ Tổ quốc, mặc áo dài truyền thống, tạo nên bầu không khí đặc biệt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Bà cụ dù khuyết tật thể vận động nhưng vẫn hòa cùng vào dòng người xem hợp luyện. Ảnh HÀ NGUYỄN.jpg
Bà cụ dù khuyết tật vận động vẫn hoà mình vào dòng người nô nức xem hợp luyện. Ảnh: HÀ NGUYỄN
a1.jpg
Tu 8.jpg
Từ 12h, người dân ngồi kín hai bên đường Hùng Vương để có chỗ xem hợp luyện đẹp nhất. ẢNh HÀ NGUYỄN.jpg
Từ 12 giờ, người dân ngồi kín hai bên đường Hùng Vương để có chỗ xem hợp luyện đẹp nhất. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Tu 10.jpg

Nhiều người dân cho biết đã chủ động sắp xếp công việc để lên Thủ đô, không chỉ thỏa niềm tự hào dân tộc mà còn muốn cho con cháu được chứng kiến không khí trang nghiêm, hoành tráng của sự kiện lịch sử.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (Hải Phòng) đưa con trai 10 tuổi đi từ 3 giờ sáng, chia sẻ: “Tôi muốn cho cháu thấy không khí đặc biệt này để hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Tu 5.jpg

Bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên Trường Đại học Thương mại, xúc động: “Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến sự chuẩn bị quy mô lớn như vậy, em thấy choáng ngợp và tự hào. Chúng em sẽ chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội để lan tỏa niềm vui”.

Tu 2.jpg
3.jpg

Trước đó, tối 18 và 19-8, các khối xe, pháo đã được đưa vào nội thành. Đây đều là khí tài hiện đại của Quân đội và Công an nhân dân, trong đó có nhiều loại vũ khí, phương tiện do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất và cải tiến như UAV, xe tăng, pháo phản lực, tên lửa đạn đạo…

Sau đợt tổng hợp luyện này sẽ diễn ra các buổi sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

6.jpg
Các cột sóng dần được hoàn thiện để sẵn sàng cho lễ kỷ niệm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo kế hoạch, sáng 2-9, sau khi đi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành dự kiến chia thành 7 hướng, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân có thể theo dõi trực tiếp trên các tuyến phố như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã… hoặc qua 270 màn hình LED bố trí khắp Thủ đô.

PHAN THẢO - HÀ NGUYỄN - TIẾN CƯỜNG

