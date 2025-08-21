Biên đội máy bay hợp luyện qua Quảng trường Ba Đình

Clip 10 trực thăng hợp luyện qua Quảng trường Ba Đình

Trưa 21-8, biên đội máy bay gồm trực thăng Mi-17, L-39NG đã bay tập luyện vào Quảng trường Ba Đình.

Người dân tập trung tại đường Độc Lập, Quảng trường Ba Đình để chờ đón các biên đội bay của Không quân bay hợp luyện. Video: QUANG PHÚC

10 giờ 30 phút, biên đội trực thăng gồm 10 chiếc cất cánh tại sân bay Hòa Lạc.

Trong đội hình bay nhiệm vụ A80 trên Quảng trường Ba Đình, lực lượng không quân sẽ huy động nhiều chủng loại trực thăng, bao gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172, góp phần tạo nên màn bay biểu diễn trên không hoành tráng và ấn tượng.

Người dân tập trung xem hợp luyện. Ảnh: QUANG PHÚC

Từ sáng sớm 21-8, hàng ngàn người dân đã tập trung tại đường Độc Lập, Quảng trường Ba Đình để chờ đón các biên đội bay của Không quân Nhân dân Việt Nam bay hợp luyện. Người dân reo hò khi trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình.

Nhiều người đến từ các tỉnh thành khác cho biết, rất xúc động khi được chứng kiến màn bay của trực thăng qua Quảng trường Ba Đình. Nhiều người chờ đến tối để xem màn diễu binh của các khối trước khi trở về nhà.

Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Thời gian qua, các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.

Sau nhiều tháng tập luyện, các khối Quân đội, Công an cùng khối xe, pháo Quân sự, xe đặc chủng Công an sẽ lần đầu hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21-8. Dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam.

ĐỖ TRUNG - TRẦN BÌNH - HÀ NGUYỄN - QUANG PHÚC - PHAN THẢO - TIẾN CƯỜNG