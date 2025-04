Người đàn ông đập phá xe ô tô ở TPHCM khai gì?

Lý Lộc khai do tài xế xe ô tô va quẹt với xe của mình rồi bỏ đi nên người này bực tức đuổi theo chặn đầu xe chửi bới và dùng nón bảo hiểm, gạch đá đập vào xe ô tô.

Liên quan đến vụ “Người đàn ông đập phá xe ô tô ở TPHCM” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 9-4, Công an TPHCM đang tạm giữ Lý Lộc (sinh năm 1980, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Hình ảnh người đàn ông cầm đá đập vào xe ô tô

Tại cơ quan công an, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tối 8-4, Lộc lái xe máy đến gần giao lộ ở đường Phạm Đăng Giản - Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) va quẹt với xe ô tô do ông L.V.N. (sinh năm 1968) cầm lái. Do ông N. không dừng lại mà tiếp tục di chuyển nên Lộc lái xe đuổi theo.

Tài xế không dám xuống xe nên Lộc bực tức cầm nón bảo hiểm, gạch đá đập vào kính xe

Sau đó, Lộc vượt lên và chặn đầu xe ô tô của ông N., yêu cầu bước xuống nói chuyện. Tài xế không dám xuống xe nên Lộc bực tức cầm nón bảo hiểm, gạch đá đập vào kính xe.

Một lúc sau, người dân can ngăn thì Lộc lên xe rời đi. Qua điều tra, công an đã bắt được Lộc và đưa người này ra hiện trường để thực nghiệm. Cơ quan chức năng xác định trước khi gây ra vụ việc trên, Lộc đã uống rượu bia.

TRUNG DŨNG