Người đàn ông tử vong khi thông cống chung cư

Ngày 29-8, Công an quận 3 phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong khi thông cống, vớt rác trên địa bàn.

Trước đó, tối 28-8, ông C. (55 tuổi, ngụ quận 3) được thuê xuống hố cống ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TPHCM) để thông cống nghẹt và vớt rác. Sau khi thông cống, ông C. leo lên thì ngất xỉu gục xuống. Người dân phát hiện nên báo cho lực lượng chức năng.



Công an và nhân viên y tế có mặt sơ cứu nhưng ông C. đã tử vong. Một số người dân cho biết, ông C. xuống vớt rác thông cống được vài phút quay trở lên thì xảy ra vụ việc.

Trước đó, sáng 26-7, 5 công nhân dọn vệ sinh dưới cống ở đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM xảy ra sự cố có bị mắc kẹt dưới cống.

Lực lượng chức năng đã có mặt đeo mặt nạ, bình khí và tiếp cận bên dưới cống, vớt được một người đã tử vong tên K.L. (sinh năm 1985), đưa lên mặt đất. Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện 4 người khác bị thương, mắc kẹt nên đưa lên và chuyển bệnh viện cấp cứu. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân là do ngạt khí.