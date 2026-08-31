Hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý đối với gần 15.000 trường hợp.