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Hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

SGGPO

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý đối với gần 15.000 trường hợp.

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ĐỖ TRUNG - NGUYỄN NAM

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