Cá chết nổi trắng mép hồ điều hòa công viên ở Hà Tĩnh

Ngày 31-8, tại lòng hồ điều hòa công viên trung tâm (còn gọi là hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt, nổi trắng mép hồ, bốc mùi nồng nặc.