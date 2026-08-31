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Công an TP Huế dọn dẹp trường mới xây, giúp học sinh vùng cao kịp ngày khai giảng

SGGPO

Hai ngôi trường vừa xây dựng từng bước sạch đẹp, khang trang, an toàn, sẵn sàng đón thầy cô và các em học sinh bước vào năm học mới.

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VĂN THẮNG

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