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Từ 1-9, dự báo Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, Nam bộ chiều tối có mưa

SGGPO

Từ ngày 1-9, thời tiết Bắc bộ và Trung bộ chuyển sang trạng thái chủ đạo là nắng, nhiều nơi nắng nóng. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào, dông vào chiều và tối.

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