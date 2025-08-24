Hà Nội trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm với A80

Các cấp, ngành và mỗi người dân Hà Nội xác định Đại lễ A80 là sự kiện trọng đại của đất nước. Hà Nội vinh dự, tự hào được tham gia tổ chức, phục vụ sự kiện này.

Đây là lúc các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở và mỗi người dân Thủ đô thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh, tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội với đồng bào cả nước và du khách quốc tế.

Bước chân hào hùng, mạnh mẽ của lực lượng tham gia diễu binh

Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị

Thường trực Thành ủy TP Hà Nội vừa có cuộc làm việc với các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa và rất đông người dân chào mừng A80

Tại cuộc làm việc, Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho biết, đến nay, thành phố đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị cho A80.

Tại Quảng trường Ba Đình, khán đài đã được lắp đặt thêm, với tổng số chỗ ngồi lên tới hơn 25.500. Công tác thi công đặc biệt chú trọng về an toàn, với kết cấu được gia cố gấp 5 lần tải trọng thực tế.

4 màn hình LED cỡ lớn cũng được lắp đặt tại quảng trường để phục vụ buổi lễ và truyền hình trực tiếp; đồng thời đã lắp đặt 665 loa truyền thanh trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành.

Quang cảnh cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy TP Hà Nội với các tiểu ban về chuẩn bị cho A80

Cùng với đó, TP Hà Nội đã chuẩn bị 60.000 vật phẩm, từ mũ, quạt giấy đến cờ cầm tay, và cung cấp hàng trăm ngàn suất ăn nhẹ cho người dân, đại biểu. 1 triệu chai nước, 800.000 bánh ngọt cũng đã tập kết để phục vụ các lực lượng và người dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, 252 xe đưa đón đại biểu được bố trí. Công tác y tế cũng chuẩn bị chi tiết với 370 cán bộ và 37 xe cứu thương túc trực tại các địa điểm diễn ra sự kiện. TP Hà Nội cũng đã tuyển chọn 8.800 tình nguyện viên hỗ trợ hậu cần và hướng dẫn cho sự kiện.

Làm rõ thêm công tác chuẩn bị cho A80, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đơn vị sẽ lắp khoảng 20 nhà bạt, mỗi nhà rộng khoảng 100m2, đang tiếp tục tìm thêm địa điểm mới để tăng thêm các nhà bạt phục vụ người dân.

Cùng với đó, tại các điểm đỗ xe đưa đại biểu cách khán đài khoảng 500m, TP Hà Nội bố trí xe điện để chở các đại biểu cao tuổi và thương binh; chỉ đạo các địa phương dọn dẹp vỉa hè phục vụ người dân có thêm chỗ đứng xem diễu binh, diễu hành.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

Chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao các sở, ban, ngành, phường, xã, các tiểu ban đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung cao độ, không kể ngày đêm, nắng mưa để thực hiện nhiệm vụ A80, tiêu biểu là các lực lượng vũ trang Quân đội, Công an, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại cuộc làm việc

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các cấp, các ngành và mỗi người Hà Nội phải xác định đại lễ A80 là sự kiện trọng đại của đất nước, Hà Nội vinh dự, tự hào được tham gia tổ chức, phục vụ sự kiện này.

Các lực lượng, nòng cốt là Công an, Quân đội, xác định yêu cầu số một là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa xảy ra các tình huống trong dịp này, từ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, lễ chính đến sự kiện bắn pháo hoa tại Sân vận động Mỹ Đình... Các tình huống phát sinh, các phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng để chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Cấp ủy, chính quyền các phường, xã phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia vào việc này để “chia lửa” cùng Công an, Quân đội và các cơ quan thành phố.

Đối với công tác lễ tân, tổ chức, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng ủy UBND TP Hà Nội chỉ đạo sắp xếp từng khâu, từng bước phải rất chu đáo, thể hiện được sự mến khách và nét đẹp của Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, từng cơ quan, tổ chức và từng người tham gia phải hết sức chủ động, linh hoạt, lấy thành công trọn vẹn của sự kiện để triển khai, thực hiện.

Người dân Hà Nội trong những ngày cận kề Đại lễ A80

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt yêu cầu các cấp, các ngành và từng đồng chí tham gia tổ chức, phục vụ tại lễ kỷ niệm phải quan tâm phục vụ chu đáo, tận tình và dành sự ưu tiên đối với các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tận hưởng không khí tự hào, hạnh phúc về thành quả cách mạng và sự phát triển của đất nước.

“Trung ương tin cậy, cả nước hướng về Thủ đô, nên tôi đề nghị chúng ta không chỉ làm việc với trách nhiệm cao nhất, mà phải làm bằng tất cả tâm huyết, tình cảm với Thủ đô và đất nước. Đây là lúc các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở và mỗi người dân Thủ đô thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh, tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội với đồng bào cả nước và du khách quốc tế”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

NGUYỄN QUỐC