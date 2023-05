Người dân trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm nhận quyết định bố trí tái định cư

Dự lễ trao quyết định có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ, đợt này, TP Thủ Đức trao quyết định bố trí tái định cư cho 2 hộ dân đồng thuận chính sách, bàn giao mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời, trao quyết định giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 7 hộ dân đã hoàn tất thủ tục pháp lý cũng như nghĩa vụ tài chính có liên quan. Trong đó, trao 3 quyết định giao đất và 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân nhận đất ở tại khu 1,8ha phường An Khánh. Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức cũng cấp phép xây dựng nhà ở để các hộ dân sớm có nơi ở, ổn định cuộc sống.

Được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ông Đỗ Hữu Trí (ngụ khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ) bày tỏ phấn khởi và cho hay đã sắp xếp cuộc sống ổn định cho vợ chồng ông cùng gia đình cậu con trai sau khi bàn giao đất cho địa phương.

Mấy hôm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Giáp (ngụ B3/15 Bis, tổ 6, khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ) cũng đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nơi ở mới tại chung cư An Phú – Bình Khánh (TP Thủ Đức) để bàn giao mặt bằng cho địa phương.

Tương tự, bà Phùng Thị Thu Hằng (ngụ A2/8, tổ 1, khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ) cũng đã đồng thuận nhận nền tái định cư tại phường An Phú. Bà cho biết, chính sách đền bù của Thành phố đã phù hợp với nguyện vọng nên gia đình bà đồng thuận giao mặt bằng và sớm ổn định cuộc sống ở nơi ở mới.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cảm ơn các hộ dân đã đồng thuận với chính sách bồi thường của chính quyền, đồng thuận với chủ trương lớn của Thành phố. Đồng chí khẳng định, Thành phố đã cố gắng nghiên cứu các quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể; đồng thời vận dụng những gì tốt nhất có thể để hạn chế tối đa thiệt thòi cho người dân. Do đó, đồng chí Nguyễn Thành Trung mong muốn, từ sự đồng thuận của những hộ dân hôm nay sẽ tiếp tục lan toả đến các hộ còn lại. Có như vậy, các chủ trương phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở khu vực này mới được triển khai đồng bộ, thúc đẩy kinh tế Thành phố phát triển, tạo phúc lợi cho người dân.

Tính đến nay, tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức đã bồi thường, hỗ trợ được 14.353/14.357 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,97%). Riêng tại khu đất 4,39ha (thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, quận 2, nay là phường An Khánh, TP Thủ Đức), có 277/331 hộ dân đã đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung và đã chọn vị trí nhà ở, đất ở tái định cư, đạt tỷ lệ 83,69%. TP Thủ Đức đã tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đại diện một số hộ dân đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung, nhận nhà ở, đất ở tại khu 30ha Nam Rạch Chiếc, khu 50ha Cát Lái, khu chung cư 17,3ha phường An Phú - Bình Khánh và khu chung cư 38,4ha phường Bình Khánh.