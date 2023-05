Người phụ nữ 53 tuổi cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

Xuất hiện ma túy có tính năng phá hủy hệ thần kinh

C04 cho biết, các đối tượng trong nước câu kết với những đối tượng người Lào, người Campuchia sống ở khu vực giáp biên để mua bán ma túy. Thậm chí, có đối tượng là người dân tộc thiểu số của Việt Nam sang Lào lẩn trốn hoặc định cư để điều hành đường dây ma túy.

Nguồn ma túy được các đối tượng vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh của Lào vào địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung của Việt Nam rồi vận chuyển theo 2 hướng: đưa qua các tỉnh Tây Nguyên để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam; chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

C04 cho biết, những chuyến hàng vận chuyển ma túy thường được áp tải bởi nhiều đối tượng nguy hiểm, trốn truy nã, nghiện ma túy. Những đối tượng này được trang bị vũ khí sẵn sàng tấn công, chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Trên tuyến này, loại hàng cấm mà các “ông trùm” thường chọn để vận chuyển là ma túy đá, ketamine, heroin và hồng phiến. C04 cho biết, đây là những loại ma túy có tính năng phá hủy hệ thần kinh con người ở mức cao nhất, dễ khiến cho người sử dụng bị hoang tưởng, ảo giác dẫn tới “ngáo đá”, rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi gây ra những hậu quả đau lòng.

Sau hơn 1 năm triển khai phương án, công an 11 tỉnh trên tuyến đã làm rõ được các tuyến đường vận chuyển ma túy từ “Tam giác vàng” đến các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam, từ đó xây dựng được các kế hoạch, phương án để tổ chức lực lượng, phối hợp với nước bạn ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa.

Công an các địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào đấu tranh thành công 3 chuyên án chung. Cùng với đó, Công an các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đắk Lắk đã làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, tăng số xã, phường, thị trấn không ma túy, giảm số địa bàn có ma túy, đặc biệt là các địa bàn giáp biên giới.

Theo C04, từ cuối năm 2021 đến nay, công an 11 địa phương đã phát hiện, bắt giữ 1.752 vụ, 2.995 đối tượng phạm tội về ma túy, đấu tranh thành công 122 chuyên án. Thu giữ gần 20kg heroin, 172kg và 528.000 viên ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng, 34 viên đạn cùng hàng trăm kg ma túy khác.

Cùng với đó, đã triệt xóa 67 điểm, 11 tụ điểm, vận động, bắt giữ 11 đối tượng truy nã về ma túy. Phát hiện, triệt xóa11 vụ trồng cây có chứa chất ma túy. Qua rà soát, thống kê, toàn tuyến có 693 đối tượng phạm tội do người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra, 339 số người sử dụng ma túy tổng hợp bị rối loạn tâm thần, ngáo đá. Hiện toàn tuyến không có tụ điểm phức tạp về ma túy.

Người phụ nữ 53 tuổi cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

Đại diện C04 cho biết, thời gian qua, thực hiện phương án 3632, lực lượng cảnh sát chống ma túy của Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Lào triệt phá thành công chuyên án 0856L. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam do Trần Thị Mậu (53 tuổi) và Nguyễn Sỹ Đức (56 tuổi) cùng trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

Trong chuyên án, có sự tham gia, phối hợp của C04, công an các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và TPHCM.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 18-11-2021, tại Quốc lộ 7, thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Ban Chuyên án phục kích, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Sỹ Đức; Nguyễn Đình Tuấn và Phạm Thị Loan, cùng trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; thu giữ 58kg ma túy tổng hợp, 18 bánh heroin.

Sau khi thu giữ ma túy, 12 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp 6 đối tượng khác trong đường dây tại Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và TPHCM, thu giữ thêm 2 bánh heroin, 6kg ma túy các loại cùng nhiều sổ sách, giấy tờ tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép ma túy.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, thu giữ 64kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.