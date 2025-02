Người phụ nữ gốc Việt mê nấu ăn ở Pháp

Hơn 20 năm qua, Gout et Santé là một giải thưởng ẩm thực được nhiều nghệ nhân trong ngành ẩm thực tại Pháp hướng tới. Cô Diane Nguyễn Thị Tố Như, người Pháp gốc Việt, là một trong những người đoạt giải thưởng này vào năm 2024.

Diane Nguyễn Thị Tố Như giành giải Goût et Santé 2024 ở hạng mục “Công thức món ăn lưu giữ” với một món ăn kết hợp hương vị Đông Tây đầy sáng tạo. Theo ban giám khảo, công thức món cá nấu tái chín với nước dùng từ rau củ của Diane Nguyễn Thị Tố Như “đơn giản nhưng cũng rất tinh tế”, có thể thanh lọc cơ thể. Nước dùng được làm từ rau hữu cơ, rong biển và thảo mộc, được lấy cảm hứng từ cách chế biến kiểu sashi của Nhật, có thể cấp nước, giải độc và giúp hệ tiêu hóa nghỉ ngơi. Món ăn vừa thiết thực, lành mạnh, có thể thưởng thức quanh năm, mang đến một trải nghiệm độc đáo cho vị giác. Do đó, món ăn của cô đầu bếp gốc Việt đã giành được giải thưởng Goût et Santé đề cao hương vị và sức khỏe.

Đầu bếp Diane Nguyễn Thị Tố Như. Ảnh: F.A

Diane Nguyễn Thị Tố Như hiện sống ở vùng Charente Maritime, Pháp và là nghệ nhân bánh mì và đồ ngọt. Cô cũng mở một trường dạy nấu ăn vào năm 2017. Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tạo trong nấu ăn, Diane Nguyễn Thị Tố Như cho biết, cô không cố gắng tạo ra một món ăn mà thay vào đó là kết hợp những hương vị, màu sắc khác nhau. Theo Diane Nguyễn Thị Tố Như, cô rất “giàu có” vì có hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp và cho phép cô thể hiện điều đó trong căn bếp. “Tôi lớn lên với văn hóa Việt Nam, với những món ăn Việt Nam. Tôi thích thưởng thức tất cả các món ăn, từ khắp các vùng miền của Việt Nam, hay những món ăn từ miền Tây Nam, miền Bắc nước Pháp, vùng Bretagne”, Diane Nguyễn Thị Tố Như nói.

Cảm thấy may mắn vì được làm công việc mình đam mê, Diane Nguyễn Thị Tố Như tin rằng việc truyền lại kiến thức, kỹ năng, đam mê, hay một công thức nấu ăn rất quan trọng. Vì vậy, tại lớp dạy nấu ăn của cô, tất cả các học viên đều tự nấu từ đầu đến cuối và ra về với món ăn mình nấu. “Họ thưởng thức món ăn và sau đó tự hào về thành phẩm của mình. Với tôi, đó là niềm vui khi có thể truyền lại kiến thức. Truyền lại các công thức nấu ăn càng quan trọng hơn, nhất là khi chúng ta không muốn để mất những công thức đó. Có những công thức món ăn từ thời trung cổ đã được truyền miệng cho tới ngày nay. Thật may là có những người muốn truyền đạt nó, để hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nấu các món ăn đó”, Diane Nguyễn Thị Tố Như chia sẻ.

Sắp tới, Diane Nguyễn Thị Tố Như dự định về Việt Nam để làm công việc mà cô yêu thích. Nói về kế hoạch này, cô cho biết đây là một cơ hội tốt để cô học nấu những món mới bởi tuy biết về ẩm thực Việt Nam, nhưng cô chưa có nhiều trải nghiệm. Đây cũng là dịp để cô được khám phá lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình, tìm kiếm những điều mới lạ. “Về Việt Nam là để tìm lại nguồn cội của mình. Đây cũng là dịp khám phá, trải nghiệm khi được làm việc cùng những “đồng hương”, được nói tiếng Việt. Đó là một điều không dễ dàng vì tôi lớn lên với tiếng Pháp, ngay cả khi tôi nói tiếng Việt ở nhà”, Diane Nguyễn Thị Tố Như chia sẻ.

Giải thưởng thường niên Gout et Santé có 4 hạng mục, gồm: công thức nấu đồ mặn xuất sắc nhất; công thức nấu đồ ngọt; công thức món ăn lưu giữ và công thức món ăn mang về nhà. Giải thưởng cho mỗi hạng mục trị giá 5.000EUR. Ban giám khảo của Gout et Santé có đầu bếp người Pháp nổi tiếng Thierry Marc và 11 chuyên gia về ẩm thực khác. Năm 2023, Diane Nguyễn Thị Tố Như chiến thắng ở hạng mục Công thức món ăn mang về nhà với các món maki (sushi cuộn hình trụ tròn với đồ ăn ở giữa, tiếp theo là cơm, ngoài cùng là rong biển) của Nhật Bản.

MINH CHÂU