“Người quen” hội ngộ trong Bác sĩ hạnh phúc phiên bản Việt

Trần Phong, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã và Trương Mỹ Nhân là những cái tên được đạo diễn Danny Đỗ và nhà sản xuất BHD lựa chọn.

Theo đó được chú ý nhất trong dự là vai diễn bác sĩ tự kỉ thiên tài Park Si-On được trao cho Trần Phong. Vốn không còn xa lạ với công chúng sau các dự án điện ảnh như: Mắt biếc, Rừng thế mạng… nhưng ít ai biết rằng, xuất phát điểm của chàng trai này chính là một sinh viên trường y.

Trần Phong cho rằng mọi thứ là cái duyên và cũng là đam mê từ bé. Do đó, sau tốt nghiệp anh đã gác lại công việc chuyên môn và dành thời gian, tâm huyết để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.

Với lợi thế từng tốt nghiệp trường y cộng với đam mê diễn xuất, vai bác sĩ bác sĩ Phạm Hoàng Nam - một bác sĩ thực tập nội trú năm nhất của khoa Ngoại nhi với ngoại hình cao ráo, gương mặt sáng, giàu tình cảm, ấm áp có lẽ là một vai diễn thú vị đối với Trần Phong. Đây cũng là cơ hội để anh có thể thực hiện cùng lúc hai sở thích của mình.

“Đây là vai diễn về đề tài bác sĩ đầu tiên Phong tham gia. Vì thế có thể nói là một thử thách đồng thời cũng là một trải nghiệm mới của bản thân. Sau khi đọc kịch bản, Phong thấy nội dung phim rất thú vị và có nhiều điểm mới lạ so với bản gốc. Vốn tốt nghiệp trường y nên việc góp mặt vào dự án lần này khiến Phong rất thích thú, và tâm huyết” – anh chia sẻ.

Lý giải về việc lựa chọn Trần Phong, đạo diễn Danny Đỗ cho biết, từ buổi casting anh đã bị thu hút và ấn tượng với Trần Phong. Ngay từ đầu, anh luôn thấy Trần Phong ngồi lặng lẽ một mình trong góc. Hình ảnh Trần Phong ngồi lặng lẽ ở đó, với gương mặt trầm tư, u buồn nhưng toát lên sự điển trai, sự thông minh mà không phải ai cũng có được. Khi thấy hình ảnh đó, anh xác định đây chính là bác sĩ Hoàng Nam đang tìm kiếm.

Đóng cặp với Trần Phong trong dự án này sẽ là diễn viên Khả Ngân. Nổi tiếng từ khi còn tuổi teen với danh xưng 'boxing girl' nhưng đến năm 2018, cô trở thành tâm điểm của truyền thông khi đảm nhận vai nữ chính phim Hậu duệ mặt trời bản Việt. Sau đó, cô cũng ghi dấu qua nhiều dự án phim: 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày…

Trong phim, cô vào vai Trà Mi (Cha Yoon-Seo) - một bác sĩ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thông minh, luôn tươi cười và tận tình với bệnh nhân. Tuy nhiên, ẩn chứa sâu bên trong của một cô gái hay cười, luôn tận tâm với bệnh nhân là một cô gái giàu cảm xúc, có nhiều nỗi niềm nhưng vẫn tỏ ra bình thản trước mặt mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Phong và Khả Ngân kết đôi trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh cặp đôi chính, bộ đôi Yoo Chae Kyung - Kim Do Han từ phiên bản gốc cũng sẽ mang lại một cảm giác mới lạ trong bản remake này.

Ở tuyến nam thứ, vai Kim Do - Han sẽ do nam diễn viên điển trai, đa tài từng gây sốt cộng đồng mạng - Lâm Thanh Nhã đảm nhận. Vai Kim Dung (Yoo Chae Kyung) sẽ do Trương Mỹ Nhân – người đẹp thời gian qua quyết định ở ẩn để làm mẹ đảm nhận.

Good Doctor xoay quanh câu chuyện về cuộc đời số phận của một bác sĩ tài năng, Phạm Hoàng Nam (Trần Phong) cùng những thiên thần áo trắng trong một bệnh viện.

Nam mắc chứng tự kỷ từ nhỏ và gặp phải hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã. Lớn lên, Hoàng Nam tốt nghiệp khoa bác sĩ nội trú đại học y dược.

Anh được giới thiệu về bệnh viện Thảo Lộc - một bệnh viện lớn có uy tín trong ngành, đặc biệt là khoa Ngoại nhi. Nơi đây tập trung thiết bị hiện đại, bác sĩ giỏi nổi lên nhất là Tiến sĩ Đỗ Hoàng (Lâm Thanh Nhã), Trà Mỹ (Khả Ngân) và Kim Dung (Trương Mỹ Nhân) để rồi mở ra những câu chuyện khác.