Người Việt Nam bị lừa đảo gần 16 tỷ USD qua mạng

Việt Nam được cho là một “điểm đen” về an ninh mạng do số cuộc lừa đảo, số tiền bị lừa đảo là rất lớn (theo một thống kê thì gần 16 tỷ USD do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng trong tổng số 53 tỷ USD toàn cầu).