Nguồn cung nhà ở tại các dự án ngày càng giảm

Theo đó, năm 2021, TPHCM đã xây dựng mới 4,9 triệu m2 sàn nhà ở, vượt 16,7% so với chỉ tiêu, trong đó nhà riêng lẻ do người dân xây dựng chiếm tỷ trọng cao (76%), nhà ở hoàn thành trong dự án chiếm 24%. Năm 2022, TPHCM xây dựng mới 8,45 triệu m2 sàn nhà ở, vượt 28% chỉ tiêu.

Quý 1-2023, thành phố chỉ phát triển khoảng 0,95 triệu m2 nhà ở, giảm 58% so với cùng kỳ; trong đó nhà ở do người dân xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn (hơn 90% so với tổng diện tích sàn tăng thêm). Về nhà ở xã hội, từ năm 2021 đến quý 1-2023, thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 1 dự án với quy mô 260 căn; 6 dự án đang thi công quy mô 4.077 căn, 1 dự án nhà lưu trú công nhân với quy mô 1.040 căn.

Theo nhận định của Sở Xây dựng, công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố chưa bền vững, kết quả thực hiện chủ yếu vẫn là nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng. Nhà ở dự án chỉ chiếm 30% với tình trạng nguồn cung ngày càng giảm.