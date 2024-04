Doanh nghiệp ngoại gia tăng tìm kiếm nguồn cung hàng xuất khẩu tại Việt Nam

Ông Hu Wei, Giám đốc Điều hành Global Sources cho biết, trong 400 nhà cung cấp tham dự triễn lãm, có 70% nhà cung cấp Việt Nam và 30% còn lại đại diện cho các thị trường trọng điểm bao gồm Malaysia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Nhiều nhà thu mua hàng đang tìm hiểu sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu tại Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế 2024

Các doanh nghiệp đã đưa tới triển lãm 20.000 sản phẩm trưng bày đạt chuẩn xuất khẩu thuộc các ngành hàng nội thất, quà tặng và thủ công mỹ nghệ, thời trang và phụ kiện, dệt may và phụ liệu thời trang. Các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ khai phá nhiều thị trường mới khi có đến hơn 8.000 nhà mua hàng trong nước và quốc tế từ hơn 150 quốc gia thuộc châu Âu, châu Mỹ, châu Á, Úc, UAE, và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đăng ký tìm kiếm nguồn cung hàng hoá xuất khẩu tại triển lãm này.

Theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu dệt may, giày dép và gỗ nội thất trong những tháng đầu năm 2024 đã có mức tăng trưởng tích cực, lần lượt là 38,9%, 43,8% và 83,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng vượt bậc trong các ngành hàng này là bằng chứng rõ ràng nhất cho xu hướng tìm nguồn cung ứng sản phẩm từ Việt Nam và khắp châu Á của các nhà mua hàng quốc tế. Do vậy, triển lãm nguồn cung ứng quốc tế sẽ là nền tảng tiên phong đón đầu xu hướng và đáp ứng hiệu quả nhu cầu này.

Triển lãm diễn ra từ ngày 24 đến 26-4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM.

MINH XUÂN