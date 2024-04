Nguyên nhân hàng loạt vụ ngộ độc bánh mì, nấm, kẹo gần đây ở Quảng Ngãi

Ngày 5-4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Minh Đan về các vụ ngộ độc xảy ra tại các huyện Sơn Hà, Sơn Tây và Nghĩa Hành.

Theo đó, vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại huyện Sơn Hà vào ngày 10-3, nguyên nhân gây ngộ độc do nhiễm vi sinh vật (Salmonella), Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế huyện Sơn Hà tham mưu UBND huyện xử lý vụ ngộ độc thực phẩm đúng theo quy định; Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà, Sơn Tây phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt thức ăn đường phố.

Vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn nấm tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, vào ngày 12-3, nguyên nhân gây ngộ độc do độc tố Psilocin (gây ảo giác) trong nấm. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây phối hợp Phòng Y tế huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường công tác truyền thông về ngộ độc nấm, về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kẹo đủ màu sắc được bán trước cổng trường gây ra vụ ngộ độc đối với 30 học sinh tiểu học, trung học tại xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn kẹo tại huyện Nghĩa Hành xảy ra vào ngày 28-3, Sở Y tế yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng Y tế huyện Nghĩa Hành, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành làm việc Công an huyện Nghĩa Hành để được cung cấp mẫu kẹo để xét nghiệm. Đồng thời, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gửi mẫu kẹo đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm các chỉ tiêu liên quan an toàn thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng để xét nghiệm liên quan tiền chất.

Học sinh được đưa đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành sau khi có biểu hiện ngộ độc

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành báo cáo chi tiết chùm ca bệnh 30 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn kẹo (gồm diễn biến bệnh, lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, điều trị...).

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn cần báo cáo nhanh về Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý và chỉ đạo kịp thời.

NGUYỄN TRANG