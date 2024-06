Nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đưa vào khai thác dịp 30-4-2025

Sáng 19-6, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tiến độ thi công dự án công trình Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đến thời điểm này, hạng mục thi công nhà ga hành khách đạt 100%. Hạng mục nhà để xe đạt 96%. Hiện công tác lắp dựng kết cấu sắt, vách kính và lợp mái và lắp thiết bị trong nhà ga. Mục tiêu hoàn thành lắp đặt kết cấu sắt trong tháng 9-2024.

Nhà ga hành khách T3 đạt 100% phần thô. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hệ thống điện, hệ thống cơ khí, hệ thống cấp thoát nước và các hệ thống trang thiết bị hàng không đã hoàn tất ký hợp đồng nhập hàng. Hệ thống băng chuyền hành lý đã lắp đặt 600/4.500m2 hệ thống sàn treo, sàn công tác. Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh việc nhập thiết bị băng chuyền để triển khai lắp đặt vào tháng 7-2024.

Thiết bị thang máy, thang cuốn đã nhập về công trường 8/23 thang cuốn, 1/25 thang máy, cuối tháng 6 sẽ về tiếp 15/23 thang cuốn để lắp đặt. Các hệ thống kỹ thuật như camera giám sát, phát thanh tự động, quản lý tòa nhà, chiếu sáng sẽ đồng loạt triển khai lắp đặt thiết bị vào cuối tháng 8.

Kỹ sư đang lắp khung thép mái nhà ga. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo yêu cầu của Chính phủ, dự án phải khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp 30-4-2025, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để đảm bảo Nhà ga T3 đưa vào vận hành rút ngắn tiến độ 2 tháng so với kế hoạch, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công quyết tâm thực hiện với phương châm “vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca 4 kíp, làm xuyên lễ, xuyên tết và chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Hiện trên công trường có hơn 2.000 công nhân, kỹ sư làm việc ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ảnh: QUỐC HÙNG

Hiện trên công trường có hơn 2.000 công nhân và kỹ sư, hàng trăm máy móc thiết bị thi công. Để đẩy nhanh tiến độ thi công bê tông, các nhà thầu áp dụng hình thức chia nhỏ các zone thi công và thi công top - down, kết hợp gia công kết cấu sắt tại nhà máy thành các modul và sử dụng các cần cẩu có sức nâng lớn để lắp dựng tại công trường vừa tiết kiệm thời gian vừa khắc phục được tình trạng mặt bằng thi công chật hẹp.

Để đảm bảo bám sát tiến độ phải áp dụng hình thức quản trị dự án theo mục tiêu kết hợp với kiểm soát quá trình, chia nhỏ khối lượng thi công của các nhà thầu theo tiến độ 15 ngày, thường xuyên đánh giá. Nếu nhà thầu nào không đạt sản lượng thì phải bù vào kỳ 15 ngày tiếp theo để đảm bảo luôn luôn đạt mục tiêu đề ra.

Theo ACV, dự án "Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất" gồm 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và vốn vay thương mại. Hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 112.500m.

Nhà ga được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt, có 89 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check in, 26 cửa ra máy bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 13 cửa bằng xe bus), có 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách đi. Đặc biệt, nhà ga được thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ hành khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.

Hạng mục nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không là tổ hợp gồm 2 tầng hầm, 4 tầng nổi và khối nhà để xe máy 3 tầng nổi được kết nối với nhau bằng hành lang cầu, tổng diện tích sàn xây dựng 130.000m. Hệ thống đường tầng trên cao (cầu cạn).

Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại máy bay code C, E, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện hữu.

QUỐC HÙNG