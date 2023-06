Nháo nhác vì cúp điện luân phiên diện rộng

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, ngày 2-6, nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra tình trạng mất điện do tiếp tục cắt điện luân phiên trước tình hình thiếu điện ngày càng căng thẳng.

Tại các tỉnh miền Bắc như Bắc Giang, Thái Bình, Quảng Ninh… có kế hoạch cắt điện luân phiên khiến hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân bị xáo trộn.

Đáng chú ý, nhiều nơi cắt điện nhưng không có lịch thông báo khiến người dân bất ngờ. Khi liên lạc với đơn vị điện lực, chỉ nhận được câu trả lời là do sự cố đột xuất, đang sửa chữa.

Ngay tại TP Hà Nội cũng xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên ở nhiều địa bàn (tập trung chủ yếu ở khu vực ngoại thành) trong các ngày 1 và 2-6.

Cụ thể, theo thông báo lịch cắt điện của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, trong ngày 2-6, nhiều khu vực thuộc quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thạch Thất, Thanh Trì, Mỹ Đức, Hà Đông... bị cắt điện. Theo đó, nhiều địa điểm, khu vực tại các quận đã bị cắt điện nhiều giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, một số nơi tại Hoài Đức, Hà Đông, Long Biên, Đông Anh (Hà Nội) không có lịch cắt điện nhưng vẫn mất điện đột xuất, khiến người dân bị động. Tại xã Đông La, huyện Hoài Đức (Hà Nội) cũng không nằm trong kế hoạch cắt điện nhưng từ 9 giờ ngày 2-6 đã bị cắt điện và đến 17 giờ cùng ngày vẫn chưa có điện trở lại.

Tại quận Hà Đông và quận Long Biên (Hà Nội), người dân cho biết cũng bị cắt điện luân phiên, nên phải rồng rắn kéo nhau đến các siêu thị trên địa bàn để tránh nóng vào giờ cao điểm.

Mất điện khiến nhiều hộ gia đình, quán ăn không thể nấu ăn, đun nước. Các địa điểm tổ chức học thêm ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 cũng đột xuất thông báo tạm hoãn do mất điện.

Người dân tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị điện lực đã cắt điện từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm 1-6 và theo thông báo sẽ cắt điện luân phiên trong những ngày tới, ít nhất 5-6 ngày/lần.

Trao đổi với PV Báo SGGP, nhiều công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, do mất điện bất ngờ sáng 2-6 nên các nhà máy cho hàng ngàn công nhân tạm nghỉ làm việc.

Trưa 2-6, thông tin từ UBND thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão (Hải Phòng), vào khoảng 3 giờ sáng 2-6, tại thôn Văn Tràng 1 đã xảy ra vụ ngạt khí trong xe ô tô do bật điều hòa để ngủ, khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch. Nguyên nhân là do mất điện diện rộng kèm trời nắng nóng nên 3 cha con anh P.V.T đã vào ô tô bật điều hòa để ngủ. Khi có điện trở lại, người mẹ ra gọi 3 cha con dậy thì phát hiện con gái sinh năm 2003 đã tử vong, còn chồng (sinh năm 1974) và con gái sinh năm 2008 nằm trên chiếc xe khác đang trong tình trạng hôn mê nguy kịch đến tính mạng.

Chiều 2-6, 2 cha con anh P.V.T đã được chuyển từ Bệnh viện Kiến An lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị.

Trước đó, tối 1-6, tại thị trấn Trường Sơn đã bị mất điện từ 18 giờ tối 1-6 đến 3 giờ sáng 2-6 mới có điện trở lại.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, tình hình nắng nóng vẫn còn rất căng thẳng. Tổng Cục trưởng Tổng cục khí tượng - thủy văn Trần Hồng Thái cho biết, nắng nóng còn kéo dài đến ngày 5-6. Từ ngày 6 đến 9-6, miền Bắc mới có mưa. Do đó, nhu cầu tiêu thụ điện và phụ tải trong 2-3 ngày tới sẽ còn tăng cao. Bên cạnh nguy cơ xảy ra sự cố nắng nóng, hỏa hoạn ở khu dân cư, cháy rừng… thì còn báo động nguy cơ thiếu điện, cắt điện luân phiên.

Cập nhật đến 16 giờ ngày 2-6 từ Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ trên 39oC như: Mường La (Sơn La) 39,9oC; Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,4oC; Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2oC... Độ ẩm chỉ còn 45-65%.

Dự báo ngày 3-6, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 39oC, độ ẩm 40-60%. Bắc bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37oC, độ ẩm 50-65%.

Ngày 4-6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37oC, độ ẩm 45-65%. Từ ngày 5-6, nắng nóng ở Bắc bộ và miền Trung dịu dần.