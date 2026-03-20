Thành phố Nagoya (Nhật Bản) và TPHCM đẩy mạnh hợp tác về y tế

Ngày 20-3, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đã tiếp ông Nagato Natsume, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nagoya (Nhật Bản).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (phải) tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nagoya Nagato Natsume. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, đánh giá cao năng lực và sự phát triển của ngành y tế Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, ông Nagato Natsume cho biết thành phố Nagoya mong muốn đẩy mạnh hợp tác về y tế, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các bệnh viện tại Việt Nam và TPHCM.

Theo ông Nagato Natsume, riêng với TPHCM, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như di truyền học, y học hàng không vũ trụ, qua đó mở ra hướng nghiên cứu các chế phẩm phục vụ quân đội và ứng phó thảm họa.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, ông Nagato Natsume khẳng định sẵn sàng làm cầu nối để lãnh đạo và các đoàn công tác của TPHCM đến thành phố Nagoya tìm hiểu cơ hội hợp tác, góp phần đưa TPHCM trở thành trung tâm phát triển về y tế.

Cảm ơn những đóng góp thiết thực của ông Nagato Natsume dành cho Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong hơn 30 năm qua, đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho rằng những nỗ lực đó đã góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Lãnh đạo TPHCM cũng trân trọng việc Hội Phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch Nhật Bản, dưới sự dẫn dắt của ông Nagato Natsume, tiếp tục triển khai chương trình phẫu thuật cho trẻ em tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam. Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, đây là hoạt động nhân đạo hết sức ý nghĩa, thiết thực đối với hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (phải) tặng quà lưu niệm đến Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nagoya Nagato Natsume. Ảnh: MINH CHÂU

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà đồng thời đánh giá cao vai trò của ông Nagato Natsume trên cương vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nagoya trong việc kết nối hợp tác giữa TPHCM với tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Lãnh đạo TPHCM hoan nghênh các đề xuất liên quan đến hợp tác công nghệ y tế, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các chương trình hợp tác chuyên sâu. Đây đều là những nội dung thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

MINH CHÂU