TPHCM tăng cường hợp tác với Nhật Bản

Chiều 26-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã tiếp ông Kume Kunihide, tân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH); ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, cùng các thành viên ban lãnh đạo JCCH.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, sau khi lắng nghe phía JCCH giới thiệu đôi nét về hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm lâu năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, am hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam, ông Kume Kunihide sẽ dẫn dắt JCCH tiếp tục phát triển vững mạnh, hiệu quả, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Thành phố hết sức trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, trong việc thúc đẩy quan hệ giữa TPHCM với các đối tác, doanh nghiệp và bộ ngành, địa phương Nhật Bản.

Tân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM Kume Kunihide. Ảnh: MINH CHÂU

TPHCM đánh giá cao tinh thần hợp tác thẳng thắn, xây dựng của JCCH thông qua các cơ chế đối thoại định kỳ, nhất là Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đây là kênh trao đổi thiết thực để Thành phố lắng nghe, nắm bắt ý kiến doanh nghiệp, qua đó kịp thời chỉ đạo các sở, ngành rà soát, xử lý theo thẩm quyền, trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh khẳng định TPHCM luôn đồng hành với doanh nghiệp và cộng đồng người nước ngoài sống, làm việc tại Thành phố, trong đó có doanh nghiệp và cộng đồng người Nhật Bản, để giải quyết những vướng mắc một cách kịp thời, thỏa đáng.

Tin liên quan TPHCM là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Nhật Bản

MINH CHÂU