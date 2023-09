Nhiều hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ

Cụ thể, chiều 2-9, tại Sân vận động Cần Thơ sẽ diễn ra Giải đua xe mô tô “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023” với sự tham gia tranh tài của 56 vận động viên (VĐV) đến từ 39 câu lạc bộ trên toàn quốc.

Tiếp đến, ngày 3 và 4-9 sẽ diễn ra Giải vô địch đua Vỏ composite quốc gia lần thứ III năm 2023. Tham dự giải có gần 100 VĐV của 12 đơn vị đến từ TP Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang và TPHCM.

Tiếp nối là Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ năm 2023, sẽ diễn ra từ 23 đến 26-9; Giải vô địch trẻ và vô địch bóng chuyền bãi biển quốc gia năm 2023, dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Theo Ban Tổ chức, Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ sẽ diễn ra ngày 3-12-2023. Đến đầu tháng 9-2023, đã có khoảng 5.000 VĐV đăng ký tham gia. Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá rộng rãi hình ảnh TP Cần Thơ tới du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế du lịch Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung. Đây cũng là một trong chuỗi sự kiện chính thức của thành phố hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách tham quan, du lịch đến Cần Thơ là hơn 4,8 triệu lượt, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 92% kế hoạch năm. Trong đó có trên 2 triệu khách lưu trú, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 77% kế hoạch năm. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch năm.

Năm 2023, ngành du lịch TP Cần Thơ đặt mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, với tổng doanh thu du lịch khoảng 4.580 tỷ đồng.