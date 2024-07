Nhiều hoạt động trải nghiệm, kỹ năng thoát hiểm cho học sinh

Ngày 21-7, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), PC07, Công an TPHCM tổ chức cho khoảng 150 học sinh trải nghiệm cách thoát khỏi “bà hỏa” tại sân tập luyện của Phòng PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM và Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1).

Tại chương trình, các em học sinh được trải nghiệm tham quan trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH; thực hành cách xịt bình chữa cháy dập tắt đám cháy qua mô hình thực tế ảo; thực nghiệm lái xe chữa cháy trên mô hình; thực hành cách hồi sức tim, phổi (CPR); mô hình mê cung khói và trải nghiệm trên cao cùng xe thang chữa cháy hiện đại của TPHCM…

Ngoài ra, các em học sinh cũng được nghe hướng dẫn kiến thức pháp luật PCCC-CNCH, thực hành việc về kỹ năng xử lý, thoát hiểm thoát nạn khi có cháy nổ. Tại chương trình trải nghiệm, các em học sinh và thanh thiếu nhi thể hiện sự phấn khởi, thích thú và quan tâm đến công tác an toàn PCCC.

Các em học sinh trải nghiệm

Theo Phòng PC07, hoạt động ý nghĩa này được đơn vị duy trì thường xuyên, liên tục nhằm phục vụ người dân, học sinh, sinh viên và thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Cũng trong sáng 21-7, Đoàn Phòng PC07 phối hợp cùng Đoàn Công an huyện Nhà Bè và đoàn Công an xã Phước Kiển đồng loạt ra quân cạo, tẩy, xóa, bóc gỡ quảng cáo sai quy định ở đường Phạm Hữu Lầu nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng bóc xóa quảng cáo bẩn

Bên cạnh đó, Công an các quận huyện và TP Thủ Đức cũng tổ chức nhiều hoạt động ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay vì nông thôn mới và cao điểm lần 3” trên địa bàn.

Cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm 2024 6 tháng đầu năm 2024, Công an TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp căn cơ để phòng ngừa. Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng tăng cường việc tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình thực tập phương án PCCC-CCNCH; đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý, hướng dẫn khắc phục các vi phạm về an toàn PCCC. Qua đó, tình hình cháy nổ được kiểm soát, kéo giảm dần qua các tháng; tuy nhiên, vẫn còn diễn biến phức tạp (trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố ghi nhận xảy ra 267 vụ cháy). Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 13-7, người dân phát hiện lửa bùng cháy từ tầng trệt căn nhà của bà N.T.N.N. (sinh năm 1934, chủ nhà) ở số 497/26/2 đường Thống Nhất (phường 16). Sau khi dập tắt ngọn lửa, công an phát hiện bà N. cùng 2 người con là bà T.N.A.T. (sinh năm 1966), ông T.N.C. (sinh năm 1972) tử vong. Công an khám nghiệm vụ cháy ở quận Gò Vấp khiến 3 người tử vong. Tại hiện trường, nhiều vật dụng, xe máy ở tầng trệt bị cháy trơ khung. Cửa sắt, tường gạch bên ngoài bị đổ sập. Cửa kính căn nhà vỡ vụn, nhiều mảnh kính văng hàng chục mét ra bên ngoài. Căn nhà cháy có chiều ngang 4m, dài 6m, thiết kế 1 trệt 1 lầu. Diện tích cháy 20m2/56m2.

CHÍ THẠCH