Công an TPHCM kiểm tra PCCC với các cơ sở kinh doanh đường Hải Thượng Lãn Ông

Ngày 5-7, đoàn công tác Công an TPHCM do Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM, làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất tại các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM).