Chiều 27-8, tại họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, đã nắm thông tin vụ việc vào sáng 27-8, đồng thời đã trực tiếp trao đổi và chỉ đạo lãnh đạo UBND phường Kim Long xử lý.

Nhiều huyệt mộ phía sau di tích chùa Thiên Mụ "bỗng dưng" bị đóng cọc

Liên quan vấn đề này, đại diện UBND phường Kim Long cho biết, khi kiểm đếm mồ mả để di dời giải phóng mặt bằng thuộc dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu, đơn vị chuyên môn đã đánh số và cắm cọc lên trên các huyệt mộ.

Để thực hiện dự án, ngày 15-8, UBND phường Kim Long có thông báo thu hồi đất với diện tích thu hồi hơn 29.230m2, trong đó có gần 7.990m2 đất nghĩa địa. Hiện việc kiểm đếm chưa xong nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến các gia đình có mộ phần thân nhân cần di dời.

Về thông tin về việc “đóng cọc” lên các ngôi mộ, đại diện UBND phường Kim Long cho hay địa phương chỉ phối hợp, còn việc triển khai do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 (thuộc UBND TP Huế) thực hiện.

Trước đó, người dân bức xúc phản ánh việc hàng loạt lăng mộ ở khu vực khu vực thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu bị đóng cọc lên phần huyệt mộ để phục vụ cho việc kiểm đếm.

Bà Thái Kim Lan, hiện trú tại phường Kim Long cho biết, khi đến thăm lăng mộ những người bà con ở khu vực nghĩa trang sau lưng chùa Thiên Mụ thì phát hiện các ngôi mộ này đã bị “đóng cọc”. Xung quanh khu vực này, hàng loạt ngôi mộ khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Các thẻ bằng gỗ được ghi số và cắm, đóng xuống ngay huyệt mộ, rất phản cảm.

Theo bà Thái Kim Lan, đến nay, bà vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc di dời các ngôi mộ phía sau chùa Thiên Mụ. Trong đó, có các ngôi mộ người thân của bà đã được chôn cất gần 100 năm nay.

"Mộ chí là nơi thiêng liêng, cần có thái độ tôn nghiêm. Với người Việt nói chung và người Huế nói riêng, thờ cúng, kính cẩn người đã khuất là nếp văn hóa tâm linh từ xưa. Việc đóng hay cắm cọc trên mộ người chết là một xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì”, bà Thái Kim Lan bức xúc.

VĂN THẮNG