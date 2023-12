Nhiều loại siro ho của Pakistan nhiễm độc: Sản phẩm chưa lưu hành tại Việt Nam

Ngày 13-12, phản ứng trước thông tin cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc phát hiện một số siro ho và hỗn dịch do Công ty Pharmix Laboratories sản xuất bị nhiễm độc gây nguy hiểm cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã khẩn trương tra cứu dữ liệu về cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

WHO cảnh báo một số loại siro ho của Pakistan sản xuất bị nhiễm độc

Theo đó, kết quả tra cứu dữ liệu cho thấy, tính đến 13-12, các sản phẩm siro Alergo, hỗn dịch Emidone, siro Mucorid, hỗn dịch Ulcofin và siro Zincell của Công ty Pharmix Laboratories chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Công ty Pharmix Laboratories cũng chưa có loại thuốc nào được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, chưa có hồ sơ đăng ký thuốc nộp tại Cục Quản lý Dược và chưa được cấp giấy phép nhập khẩu đối với thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông tin cảnh báo về việc phát hiện 23 lô sản phẩm siro Alergo, hỗn dịch Emidone, siro Mucorid, hỗn dịch Ulcofin và siro Zincell do Công ty Pharmix Laboratories sản xuất, chứa lượng ethylene glycol vượt quá mức cho phép. Một số siro ho và hỗn dịch bị nhiễm độc trên được phát hiện ở châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Theo cảnh báo, nồng độ ethylene glycol trong các loại thuốc trên dao động từ 0,62-0,82%, cao hơn so với mức cho phép 0,1%. Các thuốc này được dùng để điều trị ho, dị ứng và các vấn đề sức khỏe khác.

MINH KHANG