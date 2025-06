Sản phụ người Singapore được thông tim can thiệp bào thai về nước an toàn

Báo cáo nhanh với Ban giám đốc Sở Y tế vào sáng 10-6, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bác sĩ Trịnh Nhật Thư Hương, Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, do chuyến bay khởi hành muộn (chậm hơn 3 giờ so với kế hoạch) nên đáp xuống lúc 22 giờ và đến Bệnh viện Sản Nhi Singapore đã gần 23 giờ 30 phút.

Tại đây, các bác sĩ Singapore đã đón tiếp đoàn nhiệt tình, thân thiện, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ và vui mừng về thành công của ca can thiệp thông tim bào thai của hai bệnh viện. Ngay sau đó, sản phụ được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp theo.

Ê kíp can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 sẽ tiếp tục giữ mối liên lạc với Bệnh viện Sản Nhi Singapore về diễn biến của sản phụ và bào thai trong thời gian tiếp theo.

Trước đó, chiều 9-6, ngay sau buổi hội chẩn trực tuyến giữa ê kíp bác sĩ thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 với các bác sĩ chuyên khoa sản và nhi của Bệnh viện Sản Nhi Singapore, Sở Y tế đã chấp thuận cho các bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 trực tiếp hỗ trợ đưa sản phụ về Singapore để bàn giao cho Bệnh viện Sản Nhi Singapore.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 28-5, các chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã can thiệp thành công một trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp từ một bào thai 22 tuần tuổi của sản phụ người Singapore. Đây là trường hợp can thiệp thứ 9 tại TPHCM, nhưng được đánh giá là khó nhất do thai còn rất nhỏ (22 tuần tuổi, nặng 600gram) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng. Ca phẫu thuật được dư luận thế giới và trong nước quan tâm, đánh giá cao tay nghề đội ngũ y bác sĩ Việt Nam. Ekip được Bộ Y tế, UBND TPHCM tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện thành công kỹ thuật này.