WHO phát hiện thêm siro ho nhiễm độc ở các khu vực mới

Theo Hãng tin Reuters, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã phát hiện một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc ở châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.

WHO nêu rõ các sản phẩm ảnh hưởng đều do Pharmix Laboratories (Pakistan) sản xuất và được phát hiện đầu tiên tại Maldives và Pakistan. Một số sản phẩm nhiễm độc cũng xuất hiện tại Belize, Fiji và Lào.

Theo WHO, một số loại thuốc (siro có thành phần hoạt tính để điều trị một số tình trạng bệnh lý) lại chứa lượng ethylene glycol vượt quá mức cho phép. WHO đề nghị các nước tăng cường cảnh giác và kiểm tra sản phẩm do Pharmix Laboratories sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12-2021 đến tháng 12-2022.

Theo WHO, tổng cộng có 23 lô sản phẩm của siro Alergo, hỗn dịch Emidone, siro Mucorid, hỗn dịch Ulcofin và siro Zincell bị ảnh hưởng. Hiện siro Alergo là thuốc duy nhất được phát hiện bên ngoài Pakistan.

PHƯƠNG NAM